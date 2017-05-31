疏運花蓮受困旅客 合富快輪凌晨安抵基隆港

合富快輪今天凌晨順利抵達基隆港。（記者林欣漢攝）

2017-05-31 02:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕蘇花公路因天災中斷造成大量旅客滯留東部，交通部航港局首次辦理啟動海運備援機制，昨晚合富快輪從花蓮疏運104人、汽車33輛到基隆港，於今天凌晨1時許平安抵達西2碼頭，終於從交通受困的惡夢解脫，旅客都相當開心。

合富快輪是基隆、馬祖間的運補船，總噸位3178噸，可載運乘客442人、大遊覽車10部或小客車24部，因應蘇花公路封路影響，交通部首次緊急啟動蘇花海運備援機制，協調合富快輪到花蓮協助疏運旅客。

原本疏運計畫是昨天下午4點從花蓮港開往蘇澳港，但受到潮差、跳台無法靠岸等因素影響，延至晚上6點40分才啟程，船上載有104人、汽車33輛，並改開往基隆港停泊。

今天凌晨1時許，合富快輪順利抵達基隆港西2碼頭停靠，旅客依序排隊領車離去，基隆港務公司人員與港警協助疏導並致贈餐盒，動線很流暢，旅客不到1小時就疏導完畢。

「總算從塞車惡夢中解脫！」家住桃園的張小姐一家人說，雖然還要開夜車回家，但在船上已經有休息了，從基隆回去開車也很快，也感謝所有辛勞的工作人員們的幫忙。

警方疏導旅客下船。（記者林欣漢攝）

港務人員引導旅客開車下船。（記者林欣漢攝）