| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疏運花蓮受困旅客 合富快輪凌晨安抵基隆港 淡水清水祖師繞境 陣頭派出所前互毆 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

疏運花蓮受困旅客 合富快輪凌晨安抵基隆港

合富快輪今天凌晨順利抵達基隆港。（記者林欣漢攝）

2017-05-31  02:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕蘇花公路因天災中斷造成大量旅客滯留東部，交通部航港局首次辦理啟動海運備援機制，昨晚合富快輪從花蓮疏運104人、汽車33輛到基隆港，於今天凌晨1時許平安抵達西2碼頭，終於從交通受困的惡夢解脫，旅客都相當開心。

合富快輪是基隆、馬祖間的運補船，總噸位3178噸，可載運乘客442人、大遊覽車10部或小客車24部，因應蘇花公路封路影響，交通部首次緊急啟動蘇花海運備援機制，協調合富快輪到花蓮協助疏運旅客。

原本疏運計畫是昨天下午4點從花蓮港開往蘇澳港，但受到潮差、跳台無法靠岸等因素影響，延至晚上6點40分才啟程，船上載有104人、汽車33輛，並改開往基隆港停泊。

今天凌晨1時許，合富快輪順利抵達基隆港西2碼頭停靠，旅客依序排隊領車離去，基隆港務公司人員與港警協助疏導並致贈餐盒，動線很流暢，旅客不到1小時就疏導完畢。

「總算從塞車惡夢中解脫！」家住桃園的張小姐一家人說，雖然還要開夜車回家，但在船上已經有休息了，從基隆回去開車也很快，也感謝所有辛勞的工作人員們的幫忙。

警方疏導旅客下船。（記者林欣漢攝）

港務人員引導旅客開車下船。（記者林欣漢攝）

旅客順利從塞車惡夢中解脫。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 塞車 旅客 疏運 蘇花公路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧豆干滷小卷
好清爽✧麻醬雞絲
蒸饅頭如何不黏底？
南北粽子大不同！
轉寄

標題：疏運花蓮受困旅客 合富快輪凌晨安抵基隆港


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.