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她徵勇夫當假男友 網友自薦留言令人噴飯

2017-05-31  00:00

〔記者王駿杰／新竹報導〕另類打工？近日臉書「靠北清大」出現匿名貼文，一名女網友打算在七夕前徵求一名勇夫當假男友陪她回家；這名男友除要會換電燈泡、處理水管堵塞等家務，還要懂一點車子，最好有學過音樂、素描，獲選者按時薪計價，有如八點檔的情節引發熱議。

記者昨天也留言應徵，但截稿前尚未收到女網友聯繫，無法證實該貼文真實性，也可能是記者的條件太平庸，與才氣縱橫的網友相較，對方根本看不上眼。

女網友PO文指出，「父母要我七夕帶男友回去...」、「希望各位同學幫忙推薦甲（假）男友。」女網友開出擇偶條件，如「希望是工科男，會換電燈泡、水管堵塞...等基本家務，懂一點車子...」、「希望懂音樂，有自己學超過三年以上的樂器、會素描...這樣才能度過家母那關。」

女網友說，「我知道這樣要求很過分，願意從徵到即日起照時薪算薪水直到過完七夕（三餐車資我負責）」、「但從徵到即日起要隨摳隨到（除了上課打工）因為要開始套招培養默契...等，才不會穿幫。」

PO文引發網友熱議，紛相標記朋友或毛遂自薦在底下留言，文詞爆笑令人噴飯；如「高雄土木第一暖男，地球暖化全是因為我太暖....精通刺繡、烹飪、保姆等職，管妳是要蓋大廈、蓋吊橋、蓋隧道，還是蓋我們愛的小屋樣樣都行...」、「交大交管系蟀哥第一把交椅，用嘴巴可以把燈泡講到自己去裝好還功率提升，把水管講到清空不夠還鑲金鍍銀...。」

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  • 近日臉書「靠北清大」出現匿名貼文，一名女網友為堵上父母的嘴，打算在七夕前徵求一名勇夫當假男友陪她回家。（記者王駿杰翻攝）

    近日臉書「靠北清大」出現匿名貼文，一名女網友為堵上父母的嘴，打算在七夕前徵求一名勇夫當假男友陪她回家。（記者王駿杰翻攝）

  • PO文引發網友熱議，不少網友紛相標記推薦朋友，或毛遂自薦在底下留言，寫上各項優點與長才，文詞爆笑令人噴飯。（記者王駿杰翻攝）

    PO文引發網友熱議，不少網友紛相標記推薦朋友，或毛遂自薦在底下留言，寫上各項優點與長才，文詞爆笑令人噴飯。（記者王駿杰翻攝）

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