鹿港龍舟友誼賽 彰化地主隊被虧贏得不光彩

鹿港慶端陽龍舟賽，今晚進入廝殺激烈的總決賽。裝有LED照明的龍舟划進競渡場地的福鹿溪，襯著夜景，格外美麗。（擷自彰縣府提供影音畫面）

2017-05-30 22:53

〔記者張聰秋／鹿港報導〕一年一度的鹿港慶端陽龍舟賽，今晚進入廝殺激烈的總決賽，重頭戲的台中、彰化、南投共3縣市6支隊伍的友誼PK賽，去年奪得冠軍的南投縣，今年2度蟬聯冠軍，地主隊彰化縣政府對上Water girls模特兒隊，「壯漢」PK「嬌嬌女」，實力懸殊，奪標站終點，彰化搶先奪下競賽旗，有民眾「虧」縣府，男生對女生，贏得不光彩。

彰縣府新聞處長︰抽籤決定對手

「男生和女生PK，沒看頭！」許多觀賽民眾說，「去年彰化縣和南投縣PK，彰化輸了，沒想到，今年由縣府一級主管組成的參賽隊伍，對手反變成一群嬌嬌女，好奇怪耶！」對此，縣府新聞處長李俊德說，PK隊伍沒有特別安排，都是由抽籤決定對手。

難得地方首長與官員脫下西裝、下場較競，過程趣味橫生，彰化縣長魏明谷、台中市副市長林依瑩、南投縣副縣長陳正昇等人各自領軍，他們不乏有備而來，但少數隊伍臨時抱佛腳，選手進入龍舟就定位，一旁教練還忙著傳授划漿訣竅。

主辦單位安排縣市友誼賽，彰化縣政府PK對上Water girls模特兒隊、南投縣政府PK彰化縣議會、台中市政府PK國際青年商會中區會長隊，彰化縣府和Water girls實力相差很多，裁判槍聲鳴響，縣府隊伍直線衝向前方，很快就把Water girls隊甩開，拉大雙方的距離。

Water girls女隊員個個臉蛋漂亮、身材姣好，嬌滴滴的模樣，加上多數都不太熟悉划漿動作，裁判鳴槍響起，船身過了一會才緩速前進，一開始船身還歪斜偏離出水道，舵手見狀趕緊把船身「矯正」拉回直線，到達終點時已過了3分多鐘，比2分多鐘就奪標的縣府隊，落後1分多鐘奪標。

友誼賽成績揭曉6隊取前3名，第1名和第2名各由南投縣政府、台中市政府摘下，彰化縣政府第3。

這場國際龍舟錦標賽共吸引21個國家選手、組成109支隊伍參賽，13支國際隊伍，14艘裝有LED照明的龍舟划進競渡場地的福鹿溪，宣告開賽，一整天雨勢斷斷續續，選手雨中競賽，身上雨水與汗水交織，個個奮力划槳，展現參賽奪標的企圖心。

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Water girls女隊員個個臉蛋漂亮、身材姣好。（記者張聰秋攝）

由縣府一級主管組成的彰化縣政府隊，以地主隊PK由美嬌女組成的Water girls隊。（記者張聰秋攝）

彰化縣長魏明谷當鼓手、秘書長賴振溝當奪標手。（記者張聰秋攝）

Water girls女隊員個個嬌美，划槳動作優雅。（記者張聰秋攝）