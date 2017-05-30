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挨轟比機捷還會拖 桃市府捷運工程處這樣說…

2017-05-30  22:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運延宕20年，今年3月終於通車，讓民眾直呼等好久，但比起機捷，有網友點名還有公共建設比此更勝一籌，那就是桃園鐵路地下化遲未動工，並抱怨鐵道旁的家鄉建設不見長進；對此，市府捷運工程處澄清鐵路地下化是桃園升格後於前年底啟動，今年初行政院國發會小組會議已通過桃園鐵路地下化工程「可行性研究報告」，就軌道工程而言，進度已經算是快的。

有網友在臉書「我是中壢人」的貼文中留言抨擊，20年前就在喊要鐵路地下化，如今沒看到老家有進步，倒是房價喊得很勤，只看到「高空屋率建案」要來了，生活機能不改變，擔心只會造出只有投資客聚集的鬼城。

對此，捷運工程處主任祕書童啟銘表示，桃園段鐵路規劃之前停在鐵路立體、高架作業，政策轉彎、鐵路地下化是近1、2年新市府上任後推動，市府並爭取納入前瞻計畫，希望加快工程進度，整個鐵路地下化工程「可行性研究報告」待交通部鐵工局的綜合規劃、環評等程序，預計107年底完成，108年初進行土地徵收作業，114年完工通車。

交通局副局長張新福也說，鐵路地下化將打破桃園及中壢長久以來的前後站發展差距，預計消除沿線20處平交道、8座陸橋、8處地下道，現有的鐵軌拆除後將闢建長度近20公里的25公尺林蔭大道，成為新台一線，解決台一線及高速公路壅塞問題，工程完工後沿線將發展出全新的都市風貌，絕不會淪為鬼城。

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  • 桃園鐵路地下化後，可消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道。（記者李容萍攝）

    桃園鐵路地下化後，可消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道。（記者李容萍攝）

  • 桃園鐵路地下化後，可消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道。（記者李容萍攝）

    桃園鐵路地下化後，可消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道。（記者李容萍攝）

  • 桃園鐵路地下化後，可消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道。（記者李容萍攝）

    桃園鐵路地下化後，可消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道。（記者李容萍攝）

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