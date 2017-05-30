全國合唱3冠王 原民學子邀賞「努力的歌聲」

2017-05-30 22:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉民和國中「濁岸合唱團」，5年來連番征戰全國合唱比賽，日前在全國鄉土歌謠、全國音樂比賽中共拿下3項特優第一的殊榮，近來則是積極籌備下個月的巡演，並希望曾到校勉勵的縣長林明溱，也能夠聽見他們「努力的歌聲」，與所有鄉親分享得來不易的榮耀。

民和國中成立9年的「濁岸合唱團」，是在近幾年才開始參加全國合唱比賽，自3年前在全國鄉土歌謠比賽原住民語系拿下特優第三後，成績開始突飛猛進，除去年一舉拿下特優第一外，今年也在原住民語系、東南亞語系勇奪特優第一，而首次參加的全國音樂比賽女聲合唱賽中，也摘下特優第一，3冠王的殊榮令師生相當振奮。

校方表示，合唱團共有36名成員，每年都挑選熱愛歌唱的學生參加，除了社團課練唱外，學生也從中培養品格與責任感，例如合唱團中有多個聲部，每個聲部都有聲部長，藉由任務賦予，引發學生責任感並自我要求，同時也感染同聲部的成員提升合唱水準，相互砥礪扶持下，才讓演唱實力不斷精進。

此外，合唱團老師張渝姍每年都會將演唱歌曲做不同程度的改編，舞蹈動作也會更新，賽前學生也都願意利用假日、課餘時間集訓，縱使有時團練壓力大，學生難免有情緒，但老師都會以正面方式引導，讓學生把不愉快放在門外，進到教室就是開心練唱，找出共同目標自然產生向心力，透過後天的團結與努力，才能累積出深厚的演唱功力，並在全國賽中場場告捷。

校長全正文表示，先前縣長林明溱曾到校挹注教學資源並鼓勵學生，只是行程匆匆未能聽見學生演唱，而今學生的努力獲得不錯的成果，便想與其分享榮耀，接下來6、7月也有規劃公演，希望能邀請縣長共賞，也讓全縣鄉親一同聆聽學生努力又美妙的歌聲。