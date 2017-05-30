桃園龍舟賽龍王爭霸超刺激 這隊贏了0.1秒！

大溪高中勇奪龍王殊榮，選手興奮握拳歡呼。（客家事務局提供）

2017-05-30 22:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市市長盃龍舟賽今年參賽隊伍高達202隊，經過兩天激烈競賽，今天下午進行壓軸的里別組總冠軍賽、龍王爭霸戰，里別組最終由龍潭區八德里奪冠且成功完成三連霸，把當地信仰中心龍元宮最神聖的「神農旗」帶回家；龍王組由大溪高中A隊以黑馬之姿，以0.1秒之差氣走前兩年的冠軍隊龍元宮隊，贏得龍王獎殊榮。

壓軸的「龍王」的冠亞軍之爭，過程扣人心弦，由大溪高中組成的「大溪高中A隊」與「龍元宮」隊進行最後的冠亞軍之戰。兩隊從槍聲響起後，選手卯足全力，選手奮力划槳，只見船身如箭疾駛，沿途濺起不少水花，岸旁的啦啦隊與民眾也高喊加油，讓整個賽道毫無冷場。

兩隊從頭開始就分不出高下，直到最後奪標時，「大溪高中A隊」以1分45秒49成績，逼得龍元宮以1分45秒59稱臣，兩隊以0.1秒之差力拚高下，讓全場觀眾高呼「超級好看、超緊張」；龍王賽季軍為龍潭區黃唐里、殿軍HAP青流。

大溪高中指導教練林雅萍表示，大溪高中在改制前的大漢國中體育班就設有輕艇隊，學生除了體能訓練，只要天氣許可，也會到石門水庫水域練習，這次增加其他體育專長學生共36人，報名兩隊參賽，B隊在複賽被刷下，但是A隊一路過關斬將，還飆速拿到爭霸龍王門票後，全隊信心大振使勁往前划、往前衝，最終拿下創校以來最佳龍舟賽成績。

桃園市長鄭文燦到場頒獎表示，今年龍舟賽以「乙未客家戰役文化季」為主題，獲客家委員會納入客庄12大節慶，龍潭龍舟賽越辦越盛大，龍舟賽落幕後，市府將進行為期兩年的龍潭大池改造計畫，而龍潭大池吊橋重建期間，明年的龍舟賽一樣會在龍潭大池舉行，他和大家相約明年端午節龍潭見。