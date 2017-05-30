美呆了！今晚鹿港福鹿溪 「變色龍」出沒…

龍舟綻放不同色彩的亮麗光源，在夜色襯托下，宛如「變色龍」躍入水中。（記者張聰秋攝）

2017-05-30 22:00

〔記者張聰秋／鹿港報導〕鹿港慶端陽龍舟賽今晚進入總決賽，船身被用LED妝點而成的龍舟，入夜後放射出亮麗的彩色光源，宛如「變色龍」躍入水中，光影倒影在波光粼粼的福鹿溪，增添美麗，民眾細雨中觀賽，為選手加油打氣，別有一番風情，不少民眾說，「值得！」

3天賽事今晚冠亞軍爭霸賽的壓軸，開幕儀式由14艘比賽會用到的龍舟，6艘傳統木製龍舟、8艘企業捐贈的新型龍舟，傳統與現代兼具，14艘龍舟同時從比賽碼頭划到終點，經過司令台並向大會主席致敬，展現同舟共濟的精神。

福鹿溪晚上夜色幽美宜人，每艘龍舟各用不同顏色的LED裝飾點綴，夜色轉暗，兩岸邊路燈光源亮起，龍舟瞬間換裝，宛如穿上螢光色衣服，綻放出五彩繽紛的絢麗光源，「哇！變色龍出現！」不少小朋友看了福鹿溪上一艘艘閃閃發亮的龍舟，形容「變色龍」出沒。

選手奮方向前划，船身倒影福鹿溪，對照岸上的燈飾設計，別有一番情趣。（記者張聰秋攝）

鹿福溪今晚有夜間龍舟賽登場，船身燈源亮起，宛如「變色龍」出沒。（記者張聰秋攝）