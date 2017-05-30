西南風、梅雨鋒面相繼來襲 台灣一路濕到下週二

明受西南風增強影響，迎風面的南部仍有短暫陣雨或雷雨，週五梅雨鋒面將報到。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-30 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕明天（31日）由於西南風逐漸增強，迎風面的南部仍有短暫陣雨或雷雨，沒下雨時天氣較悶熱，西半部高溫可達32度左右，東半部也有29至30度。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，今晚至明晨各地仍有陣雨甚至雷雨，白天之後降雨可望緩和，由於西南風逐漸增強，迎風面的南部仍有短暫陣雨或雷雨，而其他地區以多雲天氣型態為主，偶爾有些局部短暫陣雨。

溫度方面，受暖溼空氣影響，沒下雨時天氣較悶熱，西半部高溫可達32度左右，東半部約29、30度。

《氣象達人彭啟明》指出，本週四（1日）受西南風影響的雨勢最為明顯，需留意持續性陣雨及地形雨勢。禮拜五梅雨鋒面報到後，將影響全台至下週二（6日），且梅雨鋒面將一波一波接力而來，預計將一路影響台灣至6月中旬。

空氣品質方面，明北部、竹苗及中部、金門地區為普通等級，其他地區為良好等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

沒下雨時天氣較悶熱，西半部高溫可達32度左右，東半部也有29至30度。（圖擷自中央氣象局）