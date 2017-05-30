| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
轎車撞上休旅車 女駕駛昏迷搶救中 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

擔心潮差無法停靠蘇澳港 合富快輪改航基隆港

因應端午連假蘇花公路中斷，交通部首度啟動疏運應變方案中的航運疏運，合富快輪抵達花蓮港，但因為退潮造成跳台無法靠岸。（記者王錦義攝）

2017-05-30  21:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕因應端午連假蘇花公路中斷，交通部啟動航運疏運措施，首度執行海運接駁的合富快輪在下午3點多抵達花蓮港剛好遇上退潮，海平面過低無法停靠在23號碼頭上讓車輛上船，原想借用麗娜輪專用的車台跳板銜接，但花了40多分鐘銜接仍失敗，最後只能等待漲潮，在17號碼頭順利讓人車登船，於晚間7點駛出花蓮港，但擔心蘇澳港也會有潮差問題，在旅客同意下改航行基隆港，預計5個多小時以後抵達。

合富快輪總噸位3178噸，是使用於台灣與馬祖間的運補船，可載運乘客442人、大遊覽車10部或小客車24部），原本疏運計畫是下午4點，要由花蓮港開往蘇澳港，單程50浬，航行時間約3個多小時，但因潮差關係，影響輪船停靠放下船尾車台的問題，工作人員想利用麗娜輪的專用車台銜接，但由於高度實在太低，無法銜接，改到17號碼頭等待漲潮，約在5點多開始登船。

原先預計6點出發，但船公司擔心蘇澳港可能也會有潮差的影響，若屆時抵達車輛下不去將嚴重耽誤旅客行程，因此詢問旅客是否可以直接開往基隆港，許多遊客認為反正到了蘇澳，還要塞車雪隧回到台北，倒不如在不加價的情況下直接到基隆港下船，還比較方便，因此船公司協助訂購便當，又等了半個多小時，約在7點順利駛出花蓮港。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 合富快輪 潮差 端午節 蘇花公路 退潮 麗娜輪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧豆干滷小卷
好清爽✧麻醬雞絲
蒸饅頭如何不黏底？
南北粽子大不同！
轉寄

標題：擔心潮差無法停靠蘇澳港 合富快輪改航基隆港


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月30日‧星期二‧丁酉年五月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.