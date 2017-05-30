擔心潮差無法停靠蘇澳港 合富快輪改航基隆港

因應端午連假蘇花公路中斷，交通部首度啟動疏運應變方案中的航運疏運，合富快輪抵達花蓮港，但因為退潮造成跳台無法靠岸。（記者王錦義攝）

2017-05-30 21:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕因應端午連假蘇花公路中斷，交通部啟動航運疏運措施，首度執行海運接駁的合富快輪在下午3點多抵達花蓮港剛好遇上退潮，海平面過低無法停靠在23號碼頭上讓車輛上船，原想借用麗娜輪專用的車台跳板銜接，但花了40多分鐘銜接仍失敗，最後只能等待漲潮，在17號碼頭順利讓人車登船，於晚間7點駛出花蓮港，但擔心蘇澳港也會有潮差問題，在旅客同意下改航行基隆港，預計5個多小時以後抵達。

合富快輪總噸位3178噸，是使用於台灣與馬祖間的運補船，可載運乘客442人、大遊覽車10部或小客車24部），原本疏運計畫是下午4點，要由花蓮港開往蘇澳港，單程50浬，航行時間約3個多小時，但因潮差關係，影響輪船停靠放下船尾車台的問題，工作人員想利用麗娜輪的專用車台銜接，但由於高度實在太低，無法銜接，改到17號碼頭等待漲潮，約在5點多開始登船。

原先預計6點出發，但船公司擔心蘇澳港可能也會有潮差的影響，若屆時抵達車輛下不去將嚴重耽誤旅客行程，因此詢問旅客是否可以直接開往基隆港，許多遊客認為反正到了蘇澳，還要塞車雪隧回到台北，倒不如在不加價的情況下直接到基隆港下船，還比較方便，因此船公司協助訂購便當，又等了半個多小時，約在7點順利駛出花蓮港。