颱風吹掉去年心血 牡丹高士部落端午復耕旱稻

高士部落端午復耕旱稻。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-30 21:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕旱稻是排灣原住民早年重要作物，為無人繼承失落將近50年，牡丹鄉高士部落去年試圖復耕卻碰上莫蘭蒂颱風全毀，今年端午節連假期間號召族人進行播種，希望能把旱稻種回來，完整建構在地的農事知識系統，並藉此喚回人與土地的緊密連結。

旱稻是過去高士部落族人的主食之一，隨著時光流轉，部落已有半世紀不再栽種，隨著耕作而生的土地智慧、男女分工乃至相關祭祀等，也被收藏在耆老的記憶深處，對當地青壯輩族人來說，旱稻則只是歷史名詞。

為了找回當地傳統作物，台灣藍色東港溪保育協會及高士社區發展協會、高士青年會等組織合力推動，端午連假期間舉行「高士部落旱稻復耕」活動，豔陽下，在坡度超過45度的山坡上，男女老少一字排開當起低頭族，彎著不能再彎的腰，不斷揮動手中的鋤頭進行除草、鬆土、播種、覆土，埋下一顆顆文化復振的希望。

長年旅居台北，返鄉參與復耕的部落青年許瓈予說，終於體會祖先農耕的艱辛，可以理解為什麼長輩總在工作時唱歌，因為真的很辛苦，但又不得不作完，共同哼唱歌排解工作煩悶、轉移注意力抒壓確實是好方法。

高士社區發展協會執行秘書張美惠表示，透過參與旱稻復耕，讓孩子們知道老人家以前是怎麼耕作的，慢慢去接觸土地、喜歡自己的土地，進而對土地產生情感、期待和認同。