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蘇花公路斷 藍色公路今輸運1151人342車

東聯航運公司麗娜輪今投入疏運任務。（記者王峻祺攝）

2017-05-30  21:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕今天是端午連假最後一天，因蘇花公路台九線112.6K九宮里路段發生落石坍方，導致花蓮聯外道路中斷，交通部航港局今以包船方式協調「麗娜輪」、「合富快輪」共4航班協助疏運旅客，由於今天航班統統額滿，現場仍有人車等待，航港局宣布麗娜輪明早上8時30分加開蘇澳往花蓮、中午12時花蓮往蘇澳各一船班協助疏運。

3航班協助疏運花蓮滯留旅客

航港局指出，這是首度因蘇花公路中斷啟動蘇花「藍色公路」輸運，今麗娜輪從花蓮開往蘇澳兩航班、蘇澳開往花蓮一航班，以及合富快輪從花蓮開往基隆一航班，總計4航班共疏運民眾1151人、汽車302輛、遊覽車14輛、貨車2輛、機車24輛，協助因蘇花公中斷受困之民眾及車輛返家。

其中今中午12時從花蓮往蘇澳的麗娜輪疏運共496人、汽車111輛、遊覽車11輛、貨車1輛、機車13輛；今下午3時從蘇澳往花蓮的麗娜輪則疏運61人、汽車21輛；今下午6時40分從花蓮開往基隆的合富快輪則疏運民眾104人、汽車33輛；晚上7時從花蓮往蘇澳的麗娜輪則疏運民眾490人、汽車137輛、遊覽車3輛、貨車1輛、機車11輛。

明花蓮往蘇澳 預計還有60輛小客車空間

由於現場仍有259人與103輛小客車排隊預定，航港局再協調麗娜輪明天增開蘇澳港往返花蓮港共兩班次，目前花蓮往蘇澳預計還有60輛小客車空間，有需要民眾依現場排隊先後次序購票上船，蘇澳港往花蓮港班次明天上午7時開始售票；花蓮港往蘇澳港班次明天上午8時30分現場售票。

詳情可洽麗娜輪（東聯航運公司）聯絡電話02-2504-6111轉分機1104及1202或傳真02-6618-6196；或航港局北部航務中心：02-89783530及東部航務中心：0972-762923。

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  • 麗娜輪今天抵達蘇澳港，遊覽車下船準備載客。（記者林敬倫攝）

    麗娜輪今天抵達蘇澳港，遊覽車下船準備載客。（記者林敬倫攝）

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