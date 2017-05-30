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台南國際龍舟賽對決 「閃耀」運河美景

南市國際龍舟賽今晚壓軸公開男子組爭霸戰。（記者洪瑞琴攝）

2017-05-30  20:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2017南市國際龍舟錦標賽，今晚進行最後賽程，各組晉勝隊伍一拼高下爭冠奪標，賽程精彩之外，晚間在運河比賽，每艘龍舟都有LED燈裝飾，增添台南運河美景。

今年賽事共有154隊、超過3千6百位選手參加，26日開賽輪番上陣，經過熱烈競渡，各組優勝隊伍，今晚一決勝負，雖然台南天氣時雨時歇，仍擋不了選手們使勁划舟往前衝的勇氣，岸邊則是加油聲不斷，最後壓軸公開男子組由四草舟屋奪冠抱走30萬獎金，亞軍台西鵝肉、季軍市議員李中岑服務處。

台南龍舟賽也比其他縣市悠久，尤其夜間比賽，在歷史長流的運河水道上競技，每艘龍舟都有LED燈裝飾，配襯河岸旁的點點燈火，閃閃發亮，格外美麗。

來自美國Swarthmore College的師生廿多人，與成大水工所進行學術交流，恰好踫上台南舉辦龍舟競賽，利用這次機會，透過市府安排到運河體驗划龍舟，雖然不是參加比賽，但是他們首次嚐鮮「台南經驗」，賣力划得很有趣！

運河旁會場也有特色小吃、藝文表演、端午大學堂及贊助廠商系列活動，還有遠東科技大學運動行銷中心團隊與市府合作舉辦各種免費體驗活動，陪伴觀賽民眾度過端午連假最後一夜。

相關影音

龍舟賽運河旁會場有香包刨木趣味體驗。（記者洪瑞琴攝）

端午大學堂機智問答。（記者洪瑞琴攝）

台南龍舟競賽表演節目結合大專院校精彩舞蹈。（記者洪瑞琴攝）

美國Swarthmore College體驗划龍舟。（記者洪瑞琴攝）

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