玉山連傳2起登山意外 搜救隊冒雨涉險救出1人

南投縣消防人員在玉山園區樂樂山屋附近，背著受傷的成功大學林姓女大學生下山情形。（記者謝介裕翻攝）

2017-05-30 20:36

〔記者謝介裕／南投報導〕天雨意外多，今日南投縣玉山園區發生2起登山意外事件，因腹痛寸步難行的譚姓等2名山友，仍在「馬博橫斷」路線的馬博山屋待救，至於在樂樂山屋附近受傷的成功大學林姓女大學生，在救援人員克服步道坍方、落石的險境過程中，終於將人平安救下山。

南投縣消防局表示，來自新北市的潭姓等6名山友，組成挑戰「馬博橫斷」的登山隊，24日自南投縣信義鄉東埔入山，預計30日端午節最後1天假期，從花蓮縣玉里下山，不料，29日山上下起大雨，不但行程受到影響，夜宿馬博山屋時，56歲領隊譚姓男子，也突然肚子痛到無法行走，加上有膽囊炎病史，令消防局不敢掉以輕心，接獲通報後，也立刻擬定「陸空救援」策略展開救人行動。

惟因氣候不佳，中央空勤總隊直昇機無法出勤，信義、玉山消防分隊及玉管處、玉警隊組成的地面救援隊，今日一早便從東埔1鄰徒步入山，怎料，下午2時許，途經樂樂山屋時，又遇到另1起登山意外，成功大學8名學生組成的登山隊，其中22歲的林姓女大學生，在登山過程中，不幸跌倒致右膝腫脹無法行走，南投縣消防局接獲通報後，遂再派另1組人馬上山援救，「馬博橫斷」救援人員仍照原定目標持續冒雨深入。

惟老天爺的考驗似乎一關又一關，「樂樂山屋」救援人員與成大登山社會合後，便輪流以接力方式，將受傷的女大學生背下山，途中雨勢轉強，落石、坍方不斷，使得原已狹小難行的父子斷崖對外聯繫步道，顯得更加驚險萬分，歷經約4小時克服險峻峭壁山路，終在夜間6時許，將女大生平安救出，經送醫檢查、治療後，已無大礙，其他7名成員也都一樣平安下山，並對救援人員的辛苦也再三表達感謝之意。

至於「馬博橫斷」事件，南投縣消防局說，譚姓及照顧他的鄭姓山友，目前餘糧約可支撐4天，且衛星電話電力也無虞，其餘4人則取消登山行程，往南投方向折返，救援人員預計最快也要3天才能抵達山屋，期間，假使雨勢停歇或天氣轉好，空勤總隊直昇機便能出動展開救援，反之，則由地面人員持續前進，把握時間在山友斷糧前抵達山屋，期將山友平安救出。

玉管處副處長林文和指出，「馬博橫斷」路線，從南投縣信義東埔登山入口到花蓮縣玉里林道玉林橋出口，全長約84.7公里，並以秀姑坪為分野，往南叫「南2段」，往北叫「南3段」，均屬於極具挑戰性的登山路線，呼籲山友一定要做好糧食、保暖等裝備準備，以及注意天氣變化，避免意外發生。

相關影音