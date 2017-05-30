傳統領域劃設辦法争議 原民團體、官員無共識

2017-05-30 20:14

〔記者吳柏緯／台北報導〕不滿原民會公布的《傳統領域畫設辦法》，原民團體在凱道紮營抗爭即將滿100天。

原民會副主委伊萬‧納威下午前往凱道與抗議團體溝通。伊萬‧納威坦言，劃設辦法現階段確實只能處理公有地，外界關注的私有地規範將在未來的土海法中討論，相關修法版本盼今下半年能夠出爐。

原民團體表示，今年3月20日蔡英文總統在「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」中指出，從歷史正義的角度來說，傳統領域是先存在的事實，國家法律上公有、私有土地的區分，則是後面才發生的事。不過作為原住民事務的主管機關，原民會完全不採納，執意要將公、私有地分開，不但是打小英的臉，也是背叛族人的行為。

歌手巴奈與紀錄片導演馬躍‧比吼等人已在凱道上駐紮97天，巴奈表示劃設辦法已經將私有地排除在傳統領域之外、違反原基法，但原民會堅持不認錯還一意孤行。她表示原住民不會放棄，會繼續以溫柔的姿態抗爭，等待正義實現的那天。

抗爭即將邁入百日，原民會副主委伊萬・納威今天下午前往凱道，就傳統領域劃設辦法與原民團體溝通，不過對於最關鍵的議題「是否將私有地列入劃設辦法」，雙方歷經一個多小時的溝通後依然沒有共識。

伊萬・納威表示，現階段的確無法將私有地納入劃設辦法，但未來的土海法一定會定義清楚，盼原民團體能協助原民會，盡快幫助各部落處理公有地的劃設。

將私有地排除在辦法之外，恐造成開發時缺乏部落諮商程序。伊萬・納威指出，目前的開發基地只要有牽涉到公有地，即便只有5%，整項開發案都一定都要經過諮詢程序；若是全私有地的開發，也有嚴格的環評方式把關。

伊萬・納威指出，總統蔡英文希望能用法律位階來處理原住民族土地，而且也已裁示原民會要盡快將土海法草案送原轉會，待原轉會決議後，就能送行政院核定，展開下一步修法工作。。

對於伊萬・納威的說法馬躍・比吼認為，在土海法裡那只是定義，並不代表一定會處理私有地，他並強調訴求就是應該在辦法中納入「私有地」，現在談土海法只是拖延時間，對解決問題並沒有幫助。

雙方歷經一個多小時的溝通仍然無共識。伊萬・納威表示政府會持續溝通，馬躍・比吼則強調，將會持續抗爭，直到劃設辦法退回為止。