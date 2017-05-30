弱勢兒展現鼓藝 德蘭鼓術擊樂團十鼓演出

2017-05-30 19:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕Big City遠東巨城購物中心與新竹縣「天主教德蘭兒童中心」合作，展開「BIG LOVE 愛‧分享」公益贊助計劃，今天邀請德蘭鼓術擊樂團帶來十鼓表演，與民眾歡慶端午，也揭開年度公益合作計劃序幕。

德蘭兒童中心成立以來，一直照顧許多弱勢家庭的孩子，也積極培養才能，讓他們在健全的環境下成長。德蘭鼓術擊樂團成立至今已超過10年，更連續6年榮獲全國青少年鼓術冠軍及優等獎項。

今天活動，遠東巨城購物中心營運長游欣宜與德蘭兒童中心院長趙菊妹修女都到場參加，雙方分別將「Big City」及「德蘭兒童中心」的LOGO貼在完整愛心上，象徵今年「BIG LOVE 愛‧分享」公益計畫正式啟動。

隨後，再由巨城團隊帶領德蘭中心孩童至8樓暢遊「湯姆熊歡樂世界」、「大魯閣棒壘球打擊練習場」、「奇幻島探索樂園」，更貼心準備下午茶點心，讓德蘭孩童們度過一個難忘的端午節。

游欣宜指出，本次「BIG LOVE 愛‧分享」年度公益系列活動將以4大主題進行，除了今天與德蘭孩童共慶端午之外，未來還將與德蘭兒童中心合作暑期服務體驗營、Big City聖誕樹點燈及聖誕心願募集等，希望整個新竹市都能以巨城為中心，擴散正向力量。