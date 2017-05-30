端節關懷不歇息 志工「粽情義深」愛全球

新營鄰近區包粽高手齊聚包粽義賣。（慈濟基金會提供）

2017-05-30 19:32

〔記者陳炳宏／台北報導〕端午節是華人三大節之一，許多家庭在這一天慶團圓，但端午節連續假期，全球慈濟志工的愛，仍不停歇。

慈濟人端節訪貧慰孤扶弱身影不歇息，在東部的花蓮，慈濟志工每逢佳節必定前往包括天主教聖瑪爾大女修會、天主教會聲遠老人照護之家、佛教禪光育幼院、基督教主愛之家、花蓮地區慈濟照顧戶進行關懷。在東部的台東，一串串素粽關心尼伯特風災照顧戶，關懷未曾間斷。

在南部，台南新營區慈濟人發起包素粽義賣，所得全數捐作國際賑災，這是從2011年日本發生強震，一群年長的慈濟志工愛心不落人後，為了幫助受災民眾重新站起來，遂發起綁粽義賣護持國際賑災，串聯新營、柳營、東山、白河、後壁及鹽水的包粽高手，還有高齡九十的阿嬤投入。6年來，婆婆媽媽們用巧手包出萬顆愛心粽，綁粽義賣已成了社區常態運作的愛心聯誼活動。

在北部與中部，慈濟人勤走長街陋巷，走訪照顧戶送關懷的身影，將一串串香氣四溢的素粽送往關懷戶、安養院、教養院等地，更到警察局、消防局，感恩需留守崗位的警消人員獻粽，串起「愛的『粽』貫線」。

志工的愛不僅在國內，170位來自台灣、新加坡、菲律賓的醫護人員，以及400餘位慈濟志工，利用連續假期自費並自備醫材到達菲律賓獨魯萬進行每年一次的大型義診，三天共6246位病患前來求診。義診後隨即到奧莫克大愛村訪視，並送上台灣愛心大米。

而在非洲，慈濟志工在5月27日，於南非喜爾布朗Heilbron社區進行冬令發放；在美洲，委內瑞拉發生通貨膨脹、缺糧，當地慈濟志工除了定期提供物資給天主教療養院，5月也發放物資給老弱病殘和貧苦學生。

在歐洲，慈濟則持續關懷塞爾維亞境內難民，五國慈濟志工在歐普難民營，為一千三百多位離開家鄉的難民送上關懷，除了發放衣物，也提供餐食；在大洋洲，澳洲慈濟人醫會，為弱勢家庭和街友舉辦義診，去除病痛，令身心安穩。