Computex熱潮 特斯拉亮相、台達電開快閃店

2017-05-30 18:38

〔記者羅倩宜／台北報導〕Computex台北國際電腦展今（３０日）開幕，擺脫過去PC/NB及手機為主的形象，吸引更多新應用廠商參展。其中美國電動車龍頭特斯拉Tesla首度參展；綠能大廠台達電則配合電腦展，開起快閃店，向消費者介紹旗下消費性電源品牌Innergie。

特斯拉Tesla去年底進駐台灣，今年首度參與Computex，吸引不少消費者駐足，與電動車合照。特斯拉表示，參展是希望更多人了解並認識電動車；「目前台灣接受度不錯，有別於一般印象酷炫新貴才買特斯拉，在台灣，很多客戶是以家庭為主。」

特斯拉此次展出Model X和Model S兩款，在充飽電的情況下，行車里程達300-600公里。特斯拉表示，目前台灣市場最受歡迎的電動車，除了BMW就是Tesla。

在Computex期間強力行銷的還有綠能大廠台達電，產品除了工業用電源、太陽能、電動車充電樁、機器手臂等非消費應用，近年也在歐美力推消費電源品牌Innergie，供行動裝置使用

台達電於30日開始，在台北市信義區威秀影城徒步區展開為期五天的快閃活動與新品體驗，並同步在2017台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2017）期間發表最新的PowerJoy 30C USB-C 極速充電器產品。