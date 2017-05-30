「穿木屐躦鯪鯉」 南屯端午木屐節踩街

2017-05-30 17:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今日在南屯萬和宮前廣場及南屯老街舉辦全台獨有的「穿木屐、躦鯪鯉」，雖然中午時台中市還降下滂沱大雨，民眾曾一度以為會影響活動，但到了下午4時，雨已停歇，人潮湧現，而且天氣不像往年的炎熱，讓民眾踩木屐都踩得相當開心。

「2017南屯端午木屐節」今日在萬和宮前廣場及南屯老街舉辦，副市長張光瑤、民政局長蔡世寅、南屯區長程泰源與多位市議員還與民眾一同穿著木屐踩街，如同先民「穿木屐、躦鯪鯉」一樣，要喚醒穿山甲開始進行農耕。

張光瑤表示，喚醒穿山甲的行動，所代表的意義是全家人都要開始耕種，代表的是勤奮的意義。

南屯區公所表示，相傳南屯犁頭店是鯪鯉（穿山甲）穴，穿山甲會協助農民翻土，使農作物豐收，由於端午節天氣炎熱，容易讓牠昏昏欲睡，居民會在端午節當天穿木屐踩踏地面，來吵醒穿山甲，演變至今，已成為「穿木屐躦鯪鯉」的民俗慶典，也是全台獨一無二的端午文化。

今天的活動，除了進行踩街外，還有特別舉辦創作南屯端午木屐節活動主題曲，將由10個在地學校及社區與專業表演團體搭配主題曲，展現木屐舞表演。

此外，還有4人木屐競走、小朋友跑跑跑、滾鐵圈、雙人夾球以及成人挑扁擔等趣味競賽、親子活動、繪本故事演出等，另提供3000碗麻芛湯、4000碗魚丸湯及1000顆肉粽，讓現場民眾品嚐在地美食。