| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

「穿木屐躦鯪鯉」 南屯端午木屐節踩街

2017-05-30  17:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今日在南屯萬和宮前廣場及南屯老街舉辦全台獨有的「穿木屐、躦鯪鯉」，雖然中午時台中市還降下滂沱大雨，民眾曾一度以為會影響活動，但到了下午4時，雨已停歇，人潮湧現，而且天氣不像往年的炎熱，讓民眾踩木屐都踩得相當開心。

「2017南屯端午木屐節」今日在萬和宮前廣場及南屯老街舉辦，副市長張光瑤、民政局長蔡世寅、南屯區長程泰源與多位市議員還與民眾一同穿著木屐踩街，如同先民「穿木屐、躦鯪鯉」一樣，要喚醒穿山甲開始進行農耕。

張光瑤表示，喚醒穿山甲的行動，所代表的意義是全家人都要開始耕種，代表的是勤奮的意義。

南屯區公所表示，相傳南屯犁頭店是鯪鯉（穿山甲）穴，穿山甲會協助農民翻土，使農作物豐收，由於端午節天氣炎熱，容易讓牠昏昏欲睡，居民會在端午節當天穿木屐踩踏地面，來吵醒穿山甲，演變至今，已成為「穿木屐躦鯪鯉」的民俗慶典，也是全台獨一無二的端午文化。

今天的活動，除了進行踩街外，還有特別舉辦創作南屯端午木屐節活動主題曲，將由10個在地學校及社區與專業表演團體搭配主題曲，展現木屐舞表演。

此外，還有4人木屐競走、小朋友跑跑跑、滾鐵圈、雙人夾球以及成人挑扁擔等趣味競賽、親子活動、繪本故事演出等，另提供3000碗麻芛湯、4000碗魚丸湯及1000顆肉粽，讓現場民眾品嚐在地美食。

廣告
  • 2017南屯端午木屐節今日在萬和宮前廣場及南屯老街舉行，眾多民眾穿木屐踩街。（記者蘇金鳳攝）

    2017南屯端午木屐節今日在萬和宮前廣場及南屯老街舉行，眾多民眾穿木屐踩街。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南屯 木屐 木屐節 踩街
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧豆干滷小卷
好清爽✧麻醬雞絲
蒸饅頭如何不黏底？
南北粽子大不同！
轉寄

標題：「穿木屐躦鯪鯉」 南屯端午木屐節踩街


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月30日‧星期二‧丁酉年五月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.