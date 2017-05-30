淡水清水祖師「暗訪」 「扮百將」先探路

淡水清昭誠祖師會成員「扮百將」，描繪妝容、全程禁語。（記者李雅雯攝）

2017-05-30 18:07

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水清水巖清水祖師遶境又俗稱「淡水大拜拜」，是淡水地區年度盛事，在農曆5月5日、6日舉行。今天下午進行「暗訪」，淡水清昭誠祖師會成員依循傳統「扮百將」，在暗訪進行前、中午時分後，步行約3.5公里到15間宮廟參拜，也是向四方打招呼；其中「扮百將」年紀最小者僅15歲，這也是她連續參與的第3年。

「扮百將」是淡水地方上的一項傳統，是信徒向清水祖師爺還願的方式，以類似苦行的作為，答謝清水祖師爺庇佑完成心中所許。「扮百將」需連續3年參與慶典才算完成，參與者在參與前3天必須吃素，參與過程中全程禁語；這是自我約束的考驗；也是和清水祖師爺的約定。

淡水清昭誠祖師會成立邁入第6年，對於復興「扮百將」地方文化有著使命感，盡力考據各式禁忌、妝容和衣著等緣由，力求復刻過往傳統。這次「扮百將」共計有4位成員參加，他們各有各的自我期待、還願動機；今天上午不到10點即在淡水清水巖清水祖師廟集合，預備各項作業，首先由宮廟委員請神淨身；接著描繪妝容，完成開臉儀式；全程安靜、莊嚴、穩重。「扮百將」者緊接著步行3.5公里至15間宮廟參拜，通報即將進行的暗訪；該階段完成後，下午再加入暗訪隊伍，行走7.5公里路線，祈求平安，直至晚間約10點半，才算任務完成。

淡水清昭誠祖師會理事長羅嘉宏說，本次「扮百將」共有4人，呼應清水祖師爺有4大護法；過往農業社會過得簡單，人們沒有太多物質，是以類似苦行的方式向神明還願，那也是一種與神明的約定，饒富精神價值，淡水清昭誠祖師會集結志同道合者，致力於復興該項傳統文化，欲使其不斷地傳承。