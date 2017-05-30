| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

礁溪「二龍競渡」 總統、立委錦旗入賽

礁溪鄉二龍村的「二龍競渡」龍舟競賽，已有219年歷史，今年有別於去年，總統與立委錦旗加入競渡事宜。（記者林敬倫攝）

2017-05-30  17:46

［記者林敬倫／宜蘭報導］礁溪鄉二龍村的「二龍競渡」龍舟競賽，是每年端午節鄉內的盛會，今年有別於去年，總統與立委錦旗加入競渡事宜，但龍舟賽仍維持傳統未分勝負，二龍社區總幹事林崇校表示，勝負留在觀眾心中，兩面錦旗的加入，除代表總統與立委的勉勵，也象徵政府對「二龍競渡」的重視，希望如此珍貴的傳統民俗問話，可以被妥善保存。

二龍競渡是礁溪鄉二龍村轄下淇武蘭、洲仔尾兩「庄頭」每年端午節盛事，已有219年的歷史，民國90年被觀光局選為「國家10大民俗節慶活動」，競渡沒有計時員與裁判，雙方選手認為齊位就各自引鑼出發，若有一方未引鑼便重新開始，只要有一方認為違規，比賽就得重來。

競渡開始時，上庄的淇武蘭船持綠槳，而下庄的洲仔尾船持紅槳，雙方競賽拔旗，沒有裁判吹哨判輸贏勝負，由觀眾和選手自行認定，比賽中選手採跪姿、打赤膊，龍舟沒有龍的具象造型，傳統龍舟採坐姿，龍首是重要表徵，兩者完全不同，早期淇武蘭、洲仔尾2「庄頭」無人認輸，分不出輸贏，每年相約明年再來，因此被譽為「君子之爭」。

「二龍競渡的意義就是划平安！」二龍社區發展協會總幹事林崇校表示，每年兩個庄都有100人投入競爭，由於每年都有競賽，今年輸了明年可以再來，永遠不會有真正的贏家，所以划船求平安的意義遠大於輸贏，競渡中的順風旗，也象徵了風調雨順、國泰民安。

林崇校表示，今年總統與立委特別提供競渡奪標旗，讓今年的競渡活動有更多豐富的元素，也象徵政府對「二龍競渡」的重視，希望如此珍貴的傳統民俗文化，可以被妥善保存。

廣告
  • 礁溪鄉二龍村的「二龍競渡」龍舟競賽，已有219年歷史，今年有別於去年，總統與立委錦旗加入競渡事宜，立委陳歐珀（左1）也出席盛會。（立委陳歐珀服務處提供）

    礁溪鄉二龍村的「二龍競渡」龍舟競賽，已有219年歷史，今年有別於去年，總統與立委錦旗加入競渡事宜，立委陳歐珀（左1）也出席盛會。（立委陳歐珀服務處提供）

  • 競渡中的順風旗，象徵了風調雨順、國泰民安。（記者林敬倫攝）

    競渡中的順風旗，象徵了風調雨順、國泰民安。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二龍競渡 礁溪鄉 端午節 龍舟賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧豆干滷小卷
好清爽✧麻醬雞絲
蒸饅頭如何不黏底？
南北粽子大不同！
轉寄

標題：礁溪「二龍競渡」 總統、立委錦旗入賽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月30日‧星期二‧丁酉年五月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.