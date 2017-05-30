礁溪「二龍競渡」 總統、立委錦旗入賽

礁溪鄉二龍村的「二龍競渡」龍舟競賽，已有219年歷史，今年有別於去年，總統與立委錦旗加入競渡事宜。（記者林敬倫攝）

2017-05-30 17:46

［記者林敬倫／宜蘭報導］礁溪鄉二龍村的「二龍競渡」龍舟競賽，是每年端午節鄉內的盛會，今年有別於去年，總統與立委錦旗加入競渡事宜，但龍舟賽仍維持傳統未分勝負，二龍社區總幹事林崇校表示，勝負留在觀眾心中，兩面錦旗的加入，除代表總統與立委的勉勵，也象徵政府對「二龍競渡」的重視，希望如此珍貴的傳統民俗問話，可以被妥善保存。

二龍競渡是礁溪鄉二龍村轄下淇武蘭、洲仔尾兩「庄頭」每年端午節盛事，已有219年的歷史，民國90年被觀光局選為「國家10大民俗節慶活動」，競渡沒有計時員與裁判，雙方選手認為齊位就各自引鑼出發，若有一方未引鑼便重新開始，只要有一方認為違規，比賽就得重來。

競渡開始時，上庄的淇武蘭船持綠槳，而下庄的洲仔尾船持紅槳，雙方競賽拔旗，沒有裁判吹哨判輸贏勝負，由觀眾和選手自行認定，比賽中選手採跪姿、打赤膊，龍舟沒有龍的具象造型，傳統龍舟採坐姿，龍首是重要表徵，兩者完全不同，早期淇武蘭、洲仔尾2「庄頭」無人認輸，分不出輸贏，每年相約明年再來，因此被譽為「君子之爭」。

「二龍競渡的意義就是划平安！」二龍社區發展協會總幹事林崇校表示，每年兩個庄都有100人投入競爭，由於每年都有競賽，今年輸了明年可以再來，永遠不會有真正的贏家，所以划船求平安的意義遠大於輸贏，競渡中的順風旗，也象徵了風調雨順、國泰民安。

林崇校表示，今年總統與立委特別提供競渡奪標旗，讓今年的競渡活動有更多豐富的元素，也象徵政府對「二龍競渡」的重視，希望如此珍貴的傳統民俗文化，可以被妥善保存。