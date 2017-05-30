南投「白蛇傳」現代版？！ 神蹟、巧合見仁見智

南投縣名間鄉天受宮適逢端午節，供桌出現1條大頭蛇，吸引信眾目光。（記者謝介裕攝）

2017-05-30 17:38

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了一年一度的端午節，南投縣名間鄉天受宮來了1位不速之客「大頭蛇」，並在供桌、神像之間來回遊走，吸引信眾目光，直稱難道是「白蛇傳」現代版，大頭蛇也是為了感謝神明渡化而來？廟方表示，神蹟還是巧合？見仁見智，但強調，基於對生命與自然生態的尊重，不會將大頭蛇驅趕，也呼籲信眾遵守「遠觀不要褻玩」原則，避免意外發生。

名間鄉天受宮供奉玄天上帝，即是坊間俗稱的「帝爺公」，因大頭蛇的出現，也讓人想起「帝爺公」將蛇、龜2妖收伏，並踩在腳下一起修行的宗教神話故事。

天受宮宮主陳政雄說，2、30年來，每逢端午節期間，總會有蛇類前來「造訪」，也許與該廟位在郊區有關，但就宗教觀點而言，慣以「蛇將軍」稱之，此次出現的大頭蛇，長約150公分，經常在供桌及神像之間來來回回穿梭或休息，除了代表向帝爺公「參禮」以外，也具有接受信眾參拜的「香火」之意，不過，這是見仁見智的問題，信者恆信，不信者恆不信！

南投縣府農業處、消防局指出，時序入夏，蛇類入侵民宅的案件，也有愈來愈多之勢，今年1月迄4月止，總共受理約450件，因今日是端午節，加上大頭蛇出現在廟宇，才會讓人產生諸多想像空間，其實與神蹟並無關聯性，應是單純的巧合。

南投縣府說，大頭蛇學名絞花林蛇，因頸部與尾部細長，致頭大而得名，有輕微的毒性，雖然目前文獻資料顯示，其毒性不會致人於死，但仍提醒民眾小心以策安全。