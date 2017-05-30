這張心算考卷7位數 他們拿滿分...

唸心算試題共二十題，從十位數到七位數，裁判在台上念，選手聽完馬上作答。（記者吳政峰翻攝）

2017-05-30 17:01

〔記者吳政峰／台北報導〕「第二十七屆全國兒童珠算競賽大會」30日於台北劍潭海外青年活動中心舉辦，共有來自全國各縣市133名精英選手參加，競爭激烈，其中六年級組選手高翊誠、國中組選手歐陽霖在難度極高的「唸心算賽」獲得滿分，也是全場唯二滿分選手，成績斐然，令在場評審為之讚嘆。

唸心算賽共計20題，由台上裁判迅速唸出兩位（十位）數到七位（百萬位）數不等之數字，選手邊聽邊在腦海中計算，每題10目約10至20秒，聽畢隨即下筆作答，難度非常高，兩名選手能獲得滿分，裁判蔡明鑑對此豎起大拇指稱讚「非常不簡單!」

勇奪六年級組第二名的陳雲淇表示，學習珠心算7年多，除了增加專注力、記憶力、反應力，也讓他非常喜歡數學，今年參加桃園市私立振聲高中國中部入學考，有幸從1500名考生中脫穎而出，榮獲榜首，數學成績亦是所有考生中最高。

陳雲淇說，目前心算十段、珠算四段，雖然越來越沒時間練習，但還是會偷空自我砥礪磨練，期間也曾遇到數次瓶頸，非常沮喪，但在父親鼓勵下，撐過低潮後，隨即突飛猛進，因此建議想學珠心算的人，千萬不要因為一時的不如意而放棄，只要堅持下去，絕對可以成功，「當然媽媽的陪伴也很重要!」他笑著說。

主班單位中華珠算心算教育學會理事長陳萬發指出，本項比賽已舉辦27年，完全不收任何費用，還頒發獎盃、獎狀、獎學金鼓勵學生自我精進，目的在於希望有更多的人看見珠心算對大腦開發的正向效果，全世界除了台灣，其他如日本、中國、美國、加拿大等二十幾個國家均有不少學生學習，足證珠心算可成為文化外交的軟實力。

中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄表示，根據彰化師範大學黃國榮教授研究指出「珠心算程度越高，數學能力越好」，聯合國教科文組織也將「算盤」列為人類非物質文化遺產，代表這是一項深具底蘊的國粹，盼政府能挹注資源，重視國粹，一同為發揚傳統文化努力。

頒獎典禮於下午4點結束，各組第一名名單如下:

幼童組:朱煦臻

一年級組:鄭之昀

二年級組:蔡汭宸

三年級組:黃歆惟

四年級組:吳亞芯

五年級組:許惟喆

六年級組:高翊誠

國中組:童珮淇