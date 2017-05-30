蘇花坍方搭麗娜輪 環島民眾直呼不可思議

許多滯留花蓮的機車騎士，也搭麗娜輪北返。（記者林敬倫攝）

2017-05-30 16:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］台九線蘇花公路九宮里路段，因邊坡坍方、落石中斷，為疏運滯留花蓮的旅客，公路總局除協調台鐵增開列車疏載運、規劃替道路外，也協請航港局啟動「海運疏運機制」，加開麗娜輪與合富快輪的航班，盼能順利疏運，有民眾騎車環島受阻，今天搭乘麗娜輪北返，直呼騎車環島還搭船，非常不可思議。

蘇花公路九宮里路段，因邊坡坍方，如刀一般將公路一切兩斷，花蓮因此滯留了許多北返遊客，公路總局除研擬中橫或南迴等替代道路，也協請台鐵增開列車，航港局也啟動「海運疏運機制」，藉由海陸運輸並行疏運。

航港局將透過麗娜輪及合富快輪來協助疏運，其中可載客774人的麗娜輪下午1點45分載了近500人抵達蘇澳港，合富快輪則下午4點由花蓮港出發行駛到蘇澳港，航程約3小時，晚間7點抵達蘇澳，客輪進站後，航港局也安排客運接駁旅客至蘇澳新站搭車北返。

28歲蔡姓男子表示，與4名友人熱血騎機車環島，不料，途中碰上蘇花公路落石阻斷意外，他與朋友昨早上決定自費搭乘麗娜輪，趕在連假結束前北返，騎車環島意外搭了船，他直呼很不可思議。

另外，由於受到蘇花公路中斷影響，今年端午假期國道五號北返車流減少，雖然昨北上約下午2點開始有回堵現象，一度從雪隧南口回堵約6公里，高公局預估，這次端午4天連假國五總車流量比去年少了5萬多輛，回堵的情況約晚間9點就可紓解。