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霧峰消防分隊救全區 中市議員促增設分隊

霧峰區只有一個消防分隊，消防隊員常疲於奔命救災，議員李天生（左）要求增設分隊改善。（記者黃鐘山攝）

2017-05-30  16:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕遠水救不了近火！霧峰區是台中市土地面積第4大的行政區，但目前只有1個消防分隊，市議員李天生今天表示，霧峰區的救災救護範圍遼闊，且人力嚴重不足，要求市府增設救護站或消防分隊。市府消防局說，會進行整體研議。

李天生說，今年1月至4月，消防局第三大隊轄區各分隊救護總件數為7284件，其中霧峰分隊1260件、佔17.3%最多，但目前實際運作人員僅17人，人力不足，轄區幅員遼闊，每當災害發生都有些鞭長莫及，造成人民生命財產損失。

他又說，車行距離、時間都影響執行勤務的時效，以峰谷里某球場的急病救護為例，從分隊出發到後送最近醫院，前後至少半小時，早已超過黃金救援的時間，嚴重影響救護品質及存活率。因此每次出勤務，都考驗著消防人員的速度和消防車駕駛的心臟。

李天生強調，救人、救火都急如星火，一刻也不能耽誤，為確保霧峰轄內各種災害的防救工作，保障市民生命財產安全，達到最短時間內出動、最快時間到達、最有效率救災的目標，希望市府大幅提升消防戰力，增設救護站或消防分隊，減輕災害損失。

消防局表示，霧峰區目前僅設置一處消防分隊，編制21人，工作量確實不輕。但增設一個消防分隊需要增加至少13名消防人力，才足以因應當地的救災救護勤務，受限於全市整體消防人力仍未完全補足，因此對霧峰地區增設消防分隊的建議，將進行整體研議。

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