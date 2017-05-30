Computex開幕 芬蘭「憤怒鳥」新創大咖站台

2017-05-30 16:00

〔記者羅倩宜／台北報導〕台北國際電腦展（Computex）面對各國科技展的夾擊，Computex力拼轉型，今年大玩人工智慧、物聯網，電競等利基應用。芬蘭新創大咖，曾經打造憤怒鳥、科技派對Slush等知名品牌的維斯特巴卡（PeterVesterbacka）也在開展首日現身展場，並將在本週的創新展（Innovex）中演講。

台北國際電腦展於5月30日到6月3日舉行，除了國內傳統PC及手機硬體供應鏈外，近年也展出電競、3D列印等高附加價值的硬體產品。例如迎廣的強化玻璃機殻，不僅外型酷炫深受玩家喜愛，也大大提高機殼附加價值，高階款式僅機殼就要價六萬元。另有研能的3D列印機台，為全彩3D列印，全球目前僅兩家有能力開發。

在世貿三館的Innovex新創展，也是各國媒體及廠商的焦點，今年前來參與的新創團隊達272家，比去年增加25%。今年的另一項創舉是與APEC（亞太經濟合作組織）合作，辦理O2O高峰論壇，並由APEC邀集亞太各國組成主題館參展。

Computex今年選在端午節開幕，不少國內參觀者都還在放假，人潮不如以往熱絡。不過今日上午在南港展覽館現場，來自芬蘭的新創大咖維斯特巴卡（PeterVesterbacka）也現身參觀。維斯特巴卡曾打造紅極一時的知名電玩憤怒鳥，隨後又創辦了芬蘭Slush新創展，是全球新創界的朝聖派對，在每年11月北歐天寒地凍之時，仍吸引包括臉書、 亞馬遜及各國新創人士前仆後繼參加。

維斯特巴卡近期創造的第三個名牌是教育電玩Big Bang Legends, 教小朋友從遊戲中學習量子物理，雖然尚未在台上市，但已在歐美引起話題。

維斯特巴卡表示，今年第一次來台參觀Computex，因是展期首日上午，還無法描述對展覽的印象，6月1日他將與美國群眾募資網站主管Indiegogo、台灣新創平台iiiNNO創辦人同台演講，與國內新創界交流。