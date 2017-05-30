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五瘟宮立蛋、取午時水 熱鬧滾滾

全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」恭祝五毒神壽辰及慶賀端午節，舉行立蛋活動。（記者王俊忠攝）

2017-05-30  15:52

〔記者王俊忠／台南報導〕全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」恭祝五毒神壽辰及慶賀端午，今天端午節近午時，廟方舉行取「午時水」消災解厄、「立蛋」轉運除厄、除瘟、限量辟邪香包結緣及乞平安龜等活動，吸引多位民代與大批民眾冒雨參加，立蛋時熱鬧滾滾。

位在南市中西區中正路131巷內的全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」，今天上午10點不到，許多民眾扶老攜幼冒雨到場排隊，準備參加廟方舉辦的送限量「虎仔香」香包、取午時水及立蛋活動。

上午11點起，廟方開放信眾排隊領取香包，由到場的議員民代協助發給信眾。

近午時，廟埕前舉行立蛋活動，雞蛋由廟方提供，由於天公不作美，民眾親子們只好冒雨在地面上立蛋，一試再試終於將蛋立起來，不時傳出陣陣歡呼聲，連立委葉宜津、市議員陳怡珍、洪玉鳳、莊玉珠、蔡淑惠等多位民代都下場立蛋，葉宜津一口氣立起12顆蛋、在臉書留言問有沒有人要挑戰？大人、小孩玩的很開心。

好帝一食品公司董事長劉貞秀等姐妹也到場向五毒神祝壽、參加立蛋，劉大姐把雞蛋立起來時，喜悅之情溢於言表，希望五毒神庇佑公司與家庭順利平安。

近午時由廟方人員一起把從地下水井取出的午時水倒入3個瓷甕，化符儀式後，民眾爭相上前取水；有參與民眾說，每年都會來取「午時水」，帶回家給全家人喝，相信能避邪消災解厄。

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  • 全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」恭祝五毒神壽辰及慶賀端午節送信眾香包活動。（記者王俊忠攝）

    全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」恭祝五毒神壽辰及慶賀端午節送信眾香包活動。（記者王俊忠攝）

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