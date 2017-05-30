108桌工藝「看桌」全台僅端午節在這裡才有

以工藝大師當祭祀作品的「看桌」，作品琳瑯滿目。（記者張聰秋攝）

2017-05-30 15:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕不忘本！每年端午節必辦的鹿港魯班公宴的巧聖先師祀典儀式，今在統一渡假村鹿港文創會館集會堂舉行，108桌知名工藝家作品，用古禮「看桌」的方式呈現，祀典中有特殊之獻五寶儀式宴祖師，主祭官依傳統習俗獻上班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」，過程隆重，帶出工藝家感謝先賢與世代交棒，讓在地工藝繼續發光發熱。

獨一無二的鹿港魯班公宴，是全台唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動，創辦於85年，緣起於紀念工藝界的巧聖先師魯班公誕辰（農曆5月7日），這是一場結合傳統工藝及宗教信仰的藝文活動，有傳統工藝技藝的展現，更蘊涵深厚的歷史與文化。

此一宗教民俗活動，於97年獲彰化縣政府登錄為「無形文化資產－民俗及有關文物」，其主要活動內容有「巧聖先師祀典」、「工藝作品宴祖師」、「鹿港巧聖先師會跋爐主」、「酬神舞臺」等等，其中「巧聖先師祀典」、「工藝作品宴祖師」極具文化資產保存之價值，而「工藝作品宴祖師」就是以傳統民間信仰宴神的「看桌」形式呈現。

今年參加工藝宴桌，不乏8位榮獲傳統工藝最高成就、人間國寶工藝師的嘔心瀝血之作，從漆器、燈籠、木雕、錫雕等，件件深具在地文化內涵與特色。

祀典儀式由文化部政務次長楊子葆擔任主祭，縣長魏明谷、朝陽鹿港協會理事長黃文秋、秘書長黃富美、鹿港巧聖先師會值年爐主林慶成等各相關單位首長陪祭，執事人員包括禮讚生、五寶侍者、十大護法等，皆由彰化縣知名工藝家擔任，過程莊嚴隆重。

楊子葆表示，同時目睹到這麼多的精緻作品，意味著傳統文化在地方、在台灣是活的，這是文化部樂見以到的成果。魏明谷，透過傳統民俗「看桌」把傳統工藝永續傳承新生代，縣府不僅希望保存工藝藝術，更希望提供工藝大師表演展現的舞台。

傳統燈籠工藝品。（記者張聰秋攝）

「看桌」工藝品從木雕、錫藝到手工藝編織都有。（記者張聰秋攝）

108桌「看桌」是全台唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動。（記者張聰秋攝）

儀式循古禮進行。（記者張聰秋攝）

官員聆聽作品介紹。（記者張聰秋攝）