端午取午時水 鐵砧山劍井湧人潮

劍井午時水，吸引眾多民眾索取。（記者張軒哲攝）

2017-05-30 14:32

〔記者張軒哲／台中報導〕今日端午節，鐵砧山劍井湧入取午時水人潮，有民眾一早就排隊等候，11時在法師誦經後，民眾排隊拿瓶子裝水。因井水水質堪慮，前年志工清理水井還發現2隻螃蟹跟1尾小魚，台中市府風管所在現場也叮嚀不能生飲。

自古相傳喝鐵砧山劍井井水可驅邪避凶，民眾來鐵砧山走步道，常到劍井訪古蹟，甚至直接取飲井中的泉水或帶回家泡茶。往年一早井水很快被取光，民眾只好耐心等候井水湧出，為了讓每年端午節取水民眾能更便利與守秩序，台中市府風管所也順勢舉辦取午時水活動。先將劍井覆蓋，直到今日近午才開啟，果然井水清澈，工作人員準備500瓶玻璃分給排隊民眾，再依序由工作人員裝水。

來自苑裡鎮梁小姐說，從台南嫁到苑裡多年，每年端午習慣到劍井裝午時水，在客廳或房間灑幾滴水可驅邪避凶，但從未泡茶或飲用過。

風管所也搭起棚架讓民眾遮陽等候，還準備豐盛點心跟飲料，場面熱鬧。大甲地區文史工作者張慶宗近年也到場拍照，記錄端午習俗文化，帶午時水回家留念，張慶宗說，民間盛傳劍井午時水可避邪，但之前疑似傳出遭人放入螃蟹與魚，取水回家後，還是要煮沸，不可生飲。