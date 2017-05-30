除煞添好運 南投富寮社區居民冒雨取端午午時水

2017-05-30 14:22

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮富寮社區總幹事陳國大家中有口終年不乾涸的百年古井，中午雖然下著大雨，仍聚集很多大、小朋友排隊取該井的午時水，其中還有從台中市來的，陳國大熱心幫忙大家汲水，他說，很開心能為保存習俗盡點力。

「嘿咻！我要把午時水提回家！」中午11時多開始就有草屯鎮富寮里及附近的民眾，提著大小不一的水桶來汲取午時水，儘管雨勢不小，但排隊民眾興致不減，尤其是小朋友更是開心，而大家汲取的午時水來自富竂社區協會總幹事陳國大家中的古井，他不藏私，還一一幫排隊的民眾汲水。

陳國大表示，這口祖先鑿的水井，百年來終年不乾涸，921大地震發生後，自來水停水，社區不少民眾都來汲水飲用，而該井水甘甜，家人常汲水來泡茶。

擔任鄉土教學老師的陳國大也說，相傳取午時水可除煞、增加好運氣，而端午取午時水的習俗，有一說是從唐朝的黃巢之亂而來。

當時戰亂民眾要逃難，黃巢看到有婦人手牽小的孩童，卻背著大的男孩，好奇探問後才知，大男孩是兄嫂的獨子，哥哥亡故嫂病重，小小孩則是她自己的孩子，因兄嫂不可能再有後代，因此要背著以免走失。婦人的愛感動了黃巢，要她留在家中不要逃難，只要門口插昌蒲和艾草就不會有事，而她也不藏私告訴全村的人，而該村果然逃過黃巢軍的殺害，村民逃過一劫，端午當天中午，大家就吃飯糰再汲水來配飯糰，感覺能量很強也很好運，才有端午及午時水的由來。