取締改裝車被罵翻天 中市長林佳龍回應了....

2017-05-30 14:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局強力取締改裝車，卻因欠缺專業，以及部分員警「寧可錯殺一百，不能錯放一人」的心態，引發強烈的抗議，台中市長林佳龍，今天（30日）於臉書上回應，他強調，「大家的聲音，我們都聽見了」，尊重合法改裝與杜絕非法噪音，兩者都得兼顧，未來將有四大措施，達到上述目標，包括警察不再以「無法提供數據的方式檢測」（催油門，或用棍子插入排氣管等），改裝車輛的合法認定，回歸中央監理單位權責，統一判定等。

林佳龍強調，車友們提出「改裝車不等於噪音車」的訴求，希望權益不受影響，他認為其實兩者之間，從來不是互斥。

林佳龍指出，最近許多市民關心車輛噪音的議題，期待透過執法取締，保障人們的生活品質；同時，車友們也提出「改裝車不等於噪音車」的訴求，希望權益不受影響。其實兩者之間，從來不是互斥。

林佳龍強調「大家的聲音，我們都聽見了」，市府提出了四大措施，不只守護生活環境的安寧，也要兼顧改裝車友的權益，尊重合法改裝，杜絕非法噪音。

第一，對於噪音認定，警察單位不再以無法提供數據的方式檢測，而是通知環保局依《噪音管制法》的標準作業流程檢查，回歸實質認定，公正公平。

第二，為了便利通知受檢的車主，環保局將增加假日檢查場次，減少上班日到檢的不便。

第三，「違規車輛噪音聯合稽查」仍然繼續辦理，依照《噪音管制法》的標準作業流程，揪出真正影響安寧的違規車輛，決不縱容。

第四，改裝車輛的合法認定，回歸中央監理單位權責，統一判定。

我們希望透過更公平、公正、公開的檢測方式，顧及車友對於車輛改裝的需求，給合法改裝車輛一個公道；我們也期待車友一起守護市民對於生活安寧的渴求，避免在深夜時段疾駛，彼此相互理解、尊重、包容，市民的生活品質，與車友的合法權益，都能同時獲得滿足。