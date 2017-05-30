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荒地驚見神主牌 里長撿到嘆：怎樣處理啊？

樹林拖吊場後方一塊荒地，竟有人將神主牌遺棄在內，大紅色的牌位及香爐，在一片草叢中顯得突兀又詭異。（圖由圳福里辦公室提供）

2017-05-30  14:10

〔記者張安蕎／新北報導〕撿到別人的祖先怎麼辦？！樹林拖吊場後方一塊荒地，竟有人將神主牌遺棄在內，大紅色的牌位及香爐，在一片草叢中顯得突兀又詭異，路過民眾發現不敢碰，遂通報當地里長，圳福里里長蘇益和拍下神主牌的照片，在臉書上發問，「真的考倒我了！要怎樣處理啊？」

此事件引發樹林多位里長討論，紛感嘆「做里長就是這樣，包羅萬象，無其不有」、「里長真的也太忙碌了！連別人的祖先都要處理。」有人建議透過廣播詢問是否有里民搬家時遺漏了，或請民俗專家、公所民政課協助，有人直指是遊民所遺棄，還有人擔心若不請師傅來送走，恐怕會倒霉。

蘇益和表示，可能是民眾有糾紛，將牌位惡意亂丟，因此他先代為保管，看有無民眾前來認領，由於適逢端午節連假，為免牌位在外日曬雨淋，他先拜拜表達敬意並透過筊杯同意後，將牌位暫至在里民活動中心，連假結束後會請師傅處理，可能會移請到當地信仰中心「樹林抗日先烈十三公紀念墓園」安置、化掉。

無獨有偶，3年前的5月份，也有一名林姓研究生在台中市一座停車場內，撿到別人的祖先牌位，事後他交由警方公告失物招領，但15天後仍無人取回，林男不忍心它流落在外，便依禮俗將牌位移置到一間道教宮廟安奉，林男事後稱，他因做善事有了好運，碩士論文口試高分通過！外界也讚他是「史上最勇敢研究生」。

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  • 神主牌和香爐被遺棄在荒地，讓當地里長傷透腦筋。（圖由圳福里辦公室提供）

    神主牌和香爐被遺棄在荒地，讓當地里長傷透腦筋。（圖由圳福里辦公室提供）

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