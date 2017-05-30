端午午時水 烏龍村百年古井大排長龍

許多民眾拿了水桶來汲取午時水。（記者葉永騫攝）

2017-05-30 13:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕端午節就是要取午時水。屏東縣新園鄉烏龍村百年古井今天中午人人拿著水桶大排長龍等候汲取午時水，而現場還有人用針測試磁針浮水、立蛋等，相當的熱鬧。

新園鄉烏龍村百年古井今天午時由縣議會議長周典論上香祭拜後開井，這口百年古井的由來是180年前清道光年間，烏龍地區因為發生怪病，村民求醫問診無效，當時的周家先人請示龍聖宮媽祖指點，必須挖取神龍泉水救治，再以牛車輪法器丟入井中收伏神龍，即可確保泉水源源不絕。

村民依照媽祖指示，於興龍村興清路周炎輝老宅挖井取水，在村民取水飲用、清洗後，身上的怪病痊癒，由於井水甘甜清澈，成了當地村民的生活飲水，而且百年來古井流水不斷，地方稱奇，現今水井雖然已不使用，每年端午節仍會開井「汲午時水」，提供民眾消災、解厄、保平安之用。

周典論表示，端午節一向有取「午時水」的風俗，據說午時水用來泡茶釀酒特別香醇，甚致有做為藥引治病的效果，有諺語說「午時洗目睭，明甲那烏鶖」、「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」。

至於磁針能夠浮在水面上，科學解釋是端午節當天中午遠紅外線比其他時間強，促使水分子的活動力加速，造成水的浮力和表面張力比平時更強大，所以縫衣針才會很容易浮在水面上，而立蛋也因地球磁場原因而容易立起來。

烏龍百年古井在縣議會議長周典論上香祭拜後開井汲水。（記者葉永騫攝）

民眾爭相在古井汲水。（記者葉永騫攝）

烏龍百年古井前民眾大排長龍汲取午時水。（記者葉永騫攝）

針飄浮在水面上。（記者葉永騫攝）