澎湖端午龍舟賽 西衛千歲艦隊老當益壯

2017-05-30 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖端午龍舟賽雖然天公不作美，降下滂沱大雨，但卻澆不熄選手的雄心壯志，其中最受人矚目的是西衛千歲艦隊，21名成員總計1386歲，平均66歲，包括80歲掌舵手鄭特木、王其寮，還有2名79歲薛武田、陳明生。

西衛千歲艦隊組成，是因為早期馬公港搬運苦力都居住在西衛里，年輕都是壯丁，參加龍舟賽都勇奪冠軍，成為退休閒磕牙的話題，後一輩聽久了，興起要前輩組隊的意願，因此登高號朝成立千歲艦隊，竟然組了一隊1386歲的龍舟隊，報名參加今年龍舟賽乙組競賽，與其他年輕力壯隊伍同堂競技。