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「反興建可愛動物區」 聯署 溪州居民質疑偷偷摸摸

2017-05-30  12:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「可愛動物區說明會流血衝突」餘波盪漾，隨著流血衝突發生，再加上北斗警分局長翁仲義去職，反對興建陣營不敢再公開發聲，但基層「小動作」不斷，坊間有人以未具名的方式逐戶要求鄉民「連署反對興建可愛動物園區興建」，有鄉民不簽，還被揶揄「不簽就是不愛溪州」。

一名娘家在溪州的女網友在「批踢踢實業坊」說，她利用端午連假回娘家，遇到一名婦人拿著「反對興建連署單」要家人簽名，該婦人說「有人要在溪州公園蓋燒狗燒貓的焚化爐」，她回應「不是只有收容跟認養而已嗎」，婦人說「收容，去公園也會被狗嚇到，趕緊簽一簽！」女網友堅持叫媽媽不要簽，該名婦人倖佯然丟下一句話「等妳爸爸回來再說！」。

還有一名家住溪厝村的居民說，爸爸的友人前來，硬要他和爸爸簽，他一看「溪州人反對興建可愛動物區」，由於他支持興建，便拒簽，結果對方竟說「少年，你沒簽就是不愛溪州」，讓他覺得「好那麼嚴重嗎？」

這個私下的連署行動利用端午節連假在溪州鄉間展開，連署單格式統一，但並未署名哪個團體或政治人物主導，被民眾質疑，「既然敢連署，為何不敢大聲站出來，偷偷摸摸，好像怕被人知道。」

縣府農業處表示，「可愛動物園區」絕對不是燒狗燒貓的焚化爐，現在施行零安樂死，全縣的流浪狗被抓到，第一站仍送到「員林阿寶坑流浪動物收容中心」，經治療、評估，才送到「園區」接受訓練和認養，設在公園的目的是希望人跟動物更親近。

農業處指出，民國103年12月，立法院通過「動物傳染病條例防治條文部分修正案」，明定散佈疫情謠言或不實消息者，處5萬元以上，100萬元以下罰鍰，該修正案並附帶，民眾舉報散佈謠言者，可獲獎金鼓勵。諸如，散發可愛動物區「燒狗、燒貓、帶來狂犬病」都已構成散散佈謠言的要件，提醒民眾勿觸法。

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  • 彰化溪州居民對興建可愛動物教育園區正反意見不一，圖為網友在PTT上分享遇到反對興建居民勸說參與聯署的過程。（記者顏宏駿翻攝）

    彰化溪州居民對興建可愛動物教育園區正反意見不一，圖為網友在PTT上分享遇到反對興建居民勸說參與聯署的過程。（記者顏宏駿翻攝）

  • 反對興建「可愛動物教育園區」連署單。（記者顏宏駿翻攝）

    反對興建「可愛動物教育園區」連署單。（記者顏宏駿翻攝）

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