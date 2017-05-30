花蓮港海運接駁爆滿 預計18:00加開1班

蘇花公路因落石阻斷雙向交通，交通部啟動備援機制，透過海運紓解人車。（記者王錦義攝）

2017-05-30 12:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路因落石阻斷雙向交通，受困在花蓮的大批遊客，被迫改以鐵路或取道中橫、南迴公路返鄉，交通部今啟動備援船海運接駁，花蓮港湧入400多輛大小車輛，準備透過麗娜輪接駁到蘇澳港，但因為車輛太多，車輛動線混亂，旅客為了排隊順序大吵，交通部也緊急協調加開，預計下午6點在加開1班麗娜輪從花蓮到蘇澳，有關高乘載管制問題，也可出示船票放行。

交通部次長祈文中、范植谷、立委蕭美琴今早到花蓮港關心疏運狀況，花蓮縣長傅崐萁、國民黨籍立委徐榛蔚趁機當面痛批中央漠視花蓮人，抱怨只是下個小雨，蘇花就中斷，傅崐萁當場詢問：「到底要不要做蘇花改二期？」范植谷回應說，目前所有的人力、物力都投入蘇花改工程中，這次坍崩的蘇澳南澳段預計明年初就能夠通車，而今天當務之急、最重要目標是疏散滯留花蓮的人、車，縣長提的需求可以後續討論。

由於現場人車爆量，遠遠超過花蓮港人力可以應付的狀況，有些民眾5點多就到現場排隊等候，隨著登船時間愈近，湧入花蓮港的人、車愈多，排隊次序混亂，民眾開始聚集抗議，抱怨規劃不清。船公司派員安撫表示說，因為過去從來這樣多人、車過，已經緊急招回所有的人力協助處理，希望順利幫旅客返回台北。

張姓旅客說，第一次遇到這樣的狀況，他們一家4口加上車子，搭船接駁大概花了快5千元，但也是沒辦法的事情，公路就中斷了，搭船也是一次意外的體驗；另外的陳姓旅客則抱怨，現場人、車都好多，他們原本排隊，結果後來的車又開到另一區去開始排隊，但都沒有看到人員指引、規劃，從早上7點多一直等到中午，都還不知道可不可以搭上船，明天就要上班了，真的相當折騰人。

由於事出突然，花蓮港內擠滿人，時間到了中午，也只能繼續在現場排隊，王姓旅客說，從早上9點到這裡排隊，又餓又渴，現場沒有任何的販賣吃的、喝的，他希望能順利搭上下午的船，趕快回家結束這一天。

船公司指出，截至中午12點，花蓮港麗娜輪備援疏散，計遊覽車11輛，大貨1輛，小客車111輛，機車13輛，人車共乘495人，中午12點準時開航，預計下午2點抵達蘇澳港，搭載蘇澳南下人車返回花蓮港，預計下午6點在從花蓮出發。

蘇花公路因落石阻斷雙向交通，交通部啟動備援機制，透過海運紓解人車。（記者王錦義攝）