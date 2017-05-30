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竹南龍舟賽熱鬧登場 預告明年擴大舉辦

今年竹南龍舟賽事共有45隊參加。（記者許展溢攝）

2017-05-30  12:33

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮龍舟錦標賽今天上午在中港溪港墘里河段登場，今年來自縣內各單位，共有45隊參賽。苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長康世明都表示，明年全縣龍舟賽，竹南公所與苗縣府將有機會一起合辦，擴大賽事。

已舉辦超過20多年竹南龍舟賽，今天上午熱鬧展開，因潮汐關係，只舉辦1天。社會組15隊、休閒組10隊、女子組8隊、學生組12隊，共45隊參賽。

頭份市長徐定禎、後龍鎮長朱秋隆、竹南鎮民代表會主席方進興等民代都到場力挺。

連續3年在頭屋鄉舉辦全縣龍舟賽，明年將停辦。康世明說，竹南龍舟賽，舉辦超過20年，明年有機會跟苗縣府合辦，希望屆時將計畫做好，擴大參賽隊伍、活動內容及天數也預計增加，期待明年到來，吸引觀光客。

徐耀昌指出，為集中資源，將全縣龍舟賽辦得更好，確實已規劃明年跟很有經驗的竹南合辦，好好展現龍舟賽的力與美，發揮團結精神，縣府也會爭取中央資源，有效行銷苗栗。

竹南公所今天也在碼頭周邊除安排美食區，提供啤酒、飲料及泡泡冰讓民眾享用。也設有投籃、九宮格等多項親子闖關活動，更邀請許多團體、樂團表演魔術秀、氣球秀等表演，一大早就吸引不少民眾前往參與。

另外，被縣府列為無形文化資產的「祭江洗港」，下午也會開始在地方繞境，為每一里祈福， 熱鬧慶端午。

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  • 苗縣長徐耀昌與竹南鎮長康世明都表示，明年全縣龍舟賽有望一起合辦。（記者許展溢攝）

    苗縣長徐耀昌與竹南鎮長康世明都表示，明年全縣龍舟賽有望一起合辦。（記者許展溢攝）

  • 竹南龍舟賽吸引不少民眾前往觀賞。（記者許展溢攝）

    竹南龍舟賽吸引不少民眾前往觀賞。（記者許展溢攝）

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