全球唯一火車造型水 台鐵作公益救流浪貓狗

全球唯一火車造型的礦泉水，小朋友玩得開心。（記者葛祐豪攝）

2017-05-30 11:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全球唯一火車造型的礦泉水吸睛！今天在台鐵高雄火車站亮相，台鐵與台灣鐵道故事館一起賣水作公益，捐出10萬元給台灣動物緊急救援小組，營救傷病流浪貓狗 。

台灣鐵道故事館執行總監何元富說，市面上雖有其他號稱火車水的產品，但多是四方形，不像火車真正流線型的車頭；這次設計火車頭流線型的外觀，完全包覆瓶蓋，更加逼真，是台灣申請的專利，世界唯一。

火車造型的礦泉水今天上午在高雄火車站亮相，吸引許多旅客圍觀，小朋友玩得不亦樂乎。

台鐵餐旅服務總所總經理劉建良表示，以往鐵道文創商品，多以紀念或靜態擺設為主，這次希望鐵道商品更貼近生活，因為「水是最民生的必需品」，經台灣鐵道故事館提出申請，通過台鐵授權，開發火車造型水商品，慶祝130週年鐵路節。

這次推出的火車造型水，共有普悠瑪號、太魯閣號、自強號、微笑號等4種車型，各款限量1000箱，每瓶39元，即日起可在台灣鐵道故事館網站購買，6月9日鐵路節起，也可在台鐵各車站的夢工廠、台灣鐵道故事館分店購買。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，台鐵與台灣鐵道故事館也賣水作公益，第一波捐助10萬元，將全數投入傷病流浪動物救援與醫療工作。