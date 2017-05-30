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對戰新加坡 余政憲力邀周定洋入籍台灣足球隊

余政憲（左）致贈高雄大樹名產玉荷包及鳳梨給周定洋（右），從未吃過玉荷包的周定洋高興地說：「這是我這輩子吃到最好的水果！」（記者洪定宏翻攝）

2017-05-30  11:09

〔記者洪定宏／高雄報導〕亞洲盃足球資格賽最終賽，台灣將於6月10日，在新加坡足球場力戰新加坡，這是台灣代表隊的關鍵戰役；行政院體發會委員余政憲身兼代表隊領隊力邀國際球星周定洋入籍台灣隊，強化中場實力，爭取晉級機會。

周定洋目前效力於蘇格蘭足球超級聯賽，日前趁休假來台觀光，余政憲昨天特別抓住空檔，與周定洋懇談，力邀他入籍台灣隊，致贈高雄大樹名產玉荷包及鳳梨，從未吃過玉荷包的周定洋豎起大拇指說：「這是我這輩子吃到最好的水果！」

周定洋27日到桃園市同安國小指導學生足球隊過程，回應媒體詢問是否入籍時，他笑說：「或許哦！」因此，余政憲與他的懇談，深具意義。

余政憲表示，台灣與新加坡、巴林、土庫曼同組，將取2隊晉級決賽，土庫曼已獲3分、新加坡與巴林各1分，台灣雖然掛零，但只要有所突破，仍有晉級的機會。

余政憲強調，台灣足球隊實力排名世界第161，國際球星陳昌源已於本月初加入台灣代表隊，結合旅外球員陳柏良、陳浩瑋、陳昭安、殷亞吉、朱恩樂、吳俊青等優秀球員，必能將士用命、全力搶勝，「這戰一定要贏！」

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  • 亞洲盃足球資格賽最終賽下月即將舉行，余政憲（右）力邀周定洋（左）入籍台灣隊，強化中場實力，增加晉級決賽機會。（記者洪定宏翻攝）

    亞洲盃足球資格賽最終賽下月即將舉行，余政憲（右）力邀周定洋（左）入籍台灣隊，強化中場實力，增加晉級決賽機會。（記者洪定宏翻攝）

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