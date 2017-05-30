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綠地活化 台中惠民公園新闢消防車造型溜滑梯

2017-05-30  10:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市建設局在惠民公園興建西屯區第一座具有感官功能的溜滑梯，不但外型是消防車，而且還設有沙坑，要讓小朋友玩得開心又安全。

位在青海路旁的惠民公園，原本是國防部的閒置土地，約在3年多前，市府整理成為一座公園，在完工後只有一片綠地，惠來里長廖慶麟提出設置兒童遊樂及運動器材建議，否則惠民公園只有一片綠地，恐無法吸引社區民眾前往。

市府一開始只設置搖搖馬及運動器材，很多家長再度向里長反映，希望能設溜滑梯，建設局長黃玉霖認為，目前台中市的溜滑梯都是塑膠材質，會釋出塑化劑，對環境及孩子的身體有害，因此規劃讓台中市公園若要新設溜滑梯則全部用天然材質，而原已設塑膠溜滑梯的公園，若已是不堪用要新設，也全部改用天然材質的溜滑梯。

由於惠民公園是新設立的公園，所以可優先設立天然材質的溜滑梯，建設局於今年初開始，在惠民公園規劃興建具有感官功能的溜滑梯，惠來里長廖慶麟表示，原本建設局設計溜滑梯的外型為大象，但他認為，惠民公園的隔壁就是消防局，建議以消防車為溜滑梯的外型，獲建設局同意。

目前建設局已在惠民公園興建一座以消防車為外型的溜滑梯，而且材質是抿石子，地墊改為沙坑，相當自然且安全，讓惠民公園成為西屯區第一個擁有感官功能的兒童溜滑梯，建設局表示，目前消防車溜滑梯只剩下著色未完成，近期就會全部完工。

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  • 台中市建設局在惠民公園興建西屯第一座有沙坑且天然材質的溜滑梯。（記者蘇金鳳攝）

    台中市建設局在惠民公園興建西屯第一座有沙坑且天然材質的溜滑梯。（記者蘇金鳳攝）

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