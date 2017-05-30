綠地活化 台中惠民公園新闢消防車造型溜滑梯

2017-05-30 10:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市建設局在惠民公園興建西屯區第一座具有感官功能的溜滑梯，不但外型是消防車，而且還設有沙坑，要讓小朋友玩得開心又安全。

位在青海路旁的惠民公園，原本是國防部的閒置土地，約在3年多前，市府整理成為一座公園，在完工後只有一片綠地，惠來里長廖慶麟提出設置兒童遊樂及運動器材建議，否則惠民公園只有一片綠地，恐無法吸引社區民眾前往。

市府一開始只設置搖搖馬及運動器材，很多家長再度向里長反映，希望能設溜滑梯，建設局長黃玉霖認為，目前台中市的溜滑梯都是塑膠材質，會釋出塑化劑，對環境及孩子的身體有害，因此規劃讓台中市公園若要新設溜滑梯則全部用天然材質，而原已設塑膠溜滑梯的公園，若已是不堪用要新設，也全部改用天然材質的溜滑梯。

由於惠民公園是新設立的公園，所以可優先設立天然材質的溜滑梯，建設局於今年初開始，在惠民公園規劃興建具有感官功能的溜滑梯，惠來里長廖慶麟表示，原本建設局設計溜滑梯的外型為大象，但他認為，惠民公園的隔壁就是消防局，建議以消防車為溜滑梯的外型，獲建設局同意。

目前建設局已在惠民公園興建一座以消防車為外型的溜滑梯，而且材質是抿石子，地墊改為沙坑，相當自然且安全，讓惠民公園成為西屯區第一個擁有感官功能的兒童溜滑梯，建設局表示，目前消防車溜滑梯只剩下著色未完成，近期就會全部完工。