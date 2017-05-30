台灣很有魅力 法國導遊：但缺少了宣傳

法國人芮韻揚能說流利中文，她表示台灣的廟宇、溫泉、文物、美食會很吸引法國人，但宣傳太少了。（資料照，記者張安蕎攝）

2017-05-30 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕法國人芮韻揚曾在巴黎東方語言學院學中文，1982至1983年來台進修後，對台灣就念念不忘，此後就經常回到台灣。芮韻揚說著一口流暢中文，她直指台灣的高山、溫泉、文物、美食，法國人都會相當喜歡，但在他們心裡對台灣的印象較模糊，還需要多加宣傳。

據《中央社》報導，芮韻揚以外籍導遊和台灣愛好者的身分，對台灣如何發展觀光給出一些提議。其實法國「插曲」（Intermedes）旅行社已有提供台灣的13天旅遊行程，不僅有故宮和太魯閣峽谷等必去景點，還有許多廟宇行程，因為芮韻揚相當著迷於台灣廟宇文化，她認為廟宇是與當地人民生活緊密連結，而不僅止於參拜的意義。

芮韻揚說，她相信法國人肯定會喜歡台灣的廟宇、溫泉、文物和登山等活動，而且台灣人又很和善，夜市、海鮮、東南亞移民的各種料理又超吸引人，對法國人來說，有好吃食物的地方，就是超級棒的地方。芮韻揚提到，歐洲人不愛水泥，而是對石材、木頭特別有感覺，所以假如把古建築翻新，歐洲人會感到失望。

然而，台灣的行程去年只3人報名，無法成團。芮韻揚表示，台灣在法國的宣傳度不高，有些時候會辦旅展等活動，但結束了就沒有進一步消息。台灣目前在法國並無觀光機構，甚至整個歐陸只有駐德台北觀光辦事處，芮韻揚強調，若要抓住法國遊客的心，首先要有接待的地方，因為對法國人來說，有疑問時有地方能諮詢相當重要。

芮韻揚說，現在的法國人還不至於搞混台灣和泰國，也大約知道海峽兩岸的政治狀況，但對台灣僅有模糊印象，老一輩的人則可能停留在過去「台灣製造」的廉價概念。所以芮韻揚認為，必須有更多的宣傳，並培養相關人才，或者找曾經赴台的法國年輕人分享經驗，讓更多法國人知道台灣。