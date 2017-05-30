鋒面伴隨西南氣流 吳德榮：週五、六影響最劇

前氣象局預報中心主任吳德榮指出，明天滯留鋒持續北移，週五、六伴隨強勁西南氣流，屆時將有強風、大雨等劇烈天氣。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-30 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（30日）南方雲系北移，各地降雨機率較昨天提高，並易有局部大雨發生的機率。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，明天（31日）滯留鋒持續北移，週五、六（2、3日）伴隨強勁西南氣流，屆時各地將有強風、雷擊、瞬間大雨等劇烈天氣。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，明天滯留鋒持續北移，各地有局部陣雨或雷雨的機率，今、明兩天，白天若未遇降雨的地區，空氣暖濕、感覺比較悶熱。週四（1日）滯留鋒北移至北部海面，西南氣流增強及地形抬升作用，迎風面的南部、中部降雨明顯，位於背風沉降區的北部天氣燠熱，白天高溫恐達35度，也有局部性短暫陣雨的機率。

貼文也提到，週五、六滯留鋒再度緩慢往南移動，伴隨強勁西南氣流在台灣上空，是模式模擬影響最劇的一段時間，要注意強對流所伴隨之強風、雷擊、瞬間大雨等劇烈天氣。週日至下週一（4至5日），西南氣流雖減弱，但滯留鋒還在台灣附近，天氣很不穩定。下週二至四（6至8日）鋒面北移至東海脫離台灣，台灣在暖氣團內，午後有局部雷陣雨的型態。