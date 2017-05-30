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週四鋒面接近台灣 連日降雨將持續至下週

中央氣象局24日對新北市、台北市、基隆市發布大雨特報，民眾撐著傘、穿著雨衣趕著上班、上課。（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-30  06:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（30日）南方雲系北移，各地降雨機率較昨天提高，並易有局部大雨發生的機率，週四（6月1日）起鋒面接近，至下週一（6月5日）該鋒面都將滯留於在台灣上空，且加上西南氣流影響，全台各地將連日有顯著降雨。

氣象局表示，今天南方雲系北移，水氣增多，南部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區清晨有短暫陣雨，白天之後需留意午後雷陣雨發展，各地降雨機率較昨天提高，並易有局部大雨發生的機率。溫度方面，西半部高溫仍有30、31度，東半部28、29度左右，遇雨則氣溫稍降。

週三（31日）白天西南風增強，南部及花東地區易有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區也有短暫雷陣雨，局部地區仍有大雨發生的機率。週四起鋒面接近，該鋒面將滯留在台灣上空至下週一，週四、週五（2日）加上西南氣流影響，天氣變得相當不穩定，將帶來全面性且連日的顯著降雨，各地都有陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪雨發生的機率。

空氣品質部分，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感民眾不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
25 ~ 34 28 ~ 33 30 ~ 32 26 ~ 30

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

空氣品質部分，今天中南部地區為橘色提醒，其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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