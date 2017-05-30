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05/30 各報重點新聞一覽

2017-05-30  06:32

自由時報

蘇花路斷 車湧中橫南迴像逃難

端午連假面臨收假尾聲，台九線蘇花公路卻因降雨造成落石，而自前天下午封路，由於落石不斷而搶修不易，公路總局緊急運送貨櫃做臨時擋石牆，希望今天能先搶修單線通車，但恐要到明天才能完全搶通；最快今天下午五時發布通車時程。

詳見蘇花路斷 車湧中橫南迴像逃難

解決18% 綠委挺段宜康版2年歸零

蔡政府積極推動年金改革，執政黨力拚在六月立法院臨時會通過「公務人員退休撫卹法草案」等年改四法。在十八％優存歸零時程部分，民進黨立委段宜康版採兩年歸零，較考試院版及採取年改會立場的民進黨團版本的六年歸零還更積極。多名民進黨立委昨大聲疾呼，年改會版改革速度太慢，將力挺段宜康版，加快改革步伐。

詳見解決18% 綠委挺段宜康版2年歸零

斬首八田像 又毀百年石狛犬 李承龍收押

中華統一促進黨黨員李承龍、邱晉芛，日前才將台南八田與一銅像斬首，引發各界撻伐，沒想到兩人廿八日晚又持鐵鎚，將台北市北投逸仙國小校門前兩隻近百年歷史的石狛犬砸毀，李、邱兩人被捕後聲稱「因為石狛犬守護日本士兵亡魂」，校方痛心萬分堅持提告，警方依毀損公物罪移送士林地檢署，士林地院昨以李承龍、邱晉芛拒絕交保、有逃亡之虞，裁定收押。

詳見斬首八田像 又毀百年石狛犬 李承龍收押

蘋果日報

醋男 斬教授砍前妻

醋男不滿前妻腳踏兩條船又借錢，揮刀殺情敵與前妻導致一死一命危慘劇！高雄市一名龍姓資源回收車司機，五年前娶越籍嫂嫂的妹妹為妻，婚後發覺裴姓妻子與楊姓助理教授有曖昧，去年離婚。前天龍男在前妻電腦中，發現許多前妻與楊男出遊照片，醋勁大發。昨龍到前妻美甲店向她討五十萬元借款，與楊男口角，憤而持刀砍殺裴、楊，龍嫌隨後報警，警方到場將楊男送醫仍不治，裴女命危，全案依殺人罪嫌送辦，龍嫌昨晚遭收押。

妻瘋賭「妞妞」夫相摟燒炭雙亡

賭博害人不淺，逼夫婦走上絕路！南投縣中寮鄉一名廖姓男子因越南籍黎姓妻子沉迷「妞妞」賭博，積欠一百二十萬元賭債無力償還，昨開車到村外產業道路，在車內相擁燒炭自殺雙亡，留下遺書坦言「撐不下去了」、「沒臉再回家」。七旬老母聞訊趕去認屍，警所內默默哀泣，懊惱低語：「昨夜怎麼不跟我們說？」檢警相驗後初步排除他殺，確認兩人皆為一氧化碳中毒致死。

聯合報

蘇花落石封路還沒搶通…收假了！我塞在花蓮

端午連假今天結束，但蘇花公路落石造成雙向交通中斷，蘇花封路今天仍通不了；旅遊及返鄉民眾行程大亂，擔心無法趕回工作崗位，有人提早收假改繞中橫或南迴北返，結果中橫、南迴也塞爆；有人急搶火車票，也有人搶不到忙找旅館先安身。

馬克宏會普亭 握手政治學爆紅

法國新總統馬克宏廿九日在巴黎郊外富麗堂皇的凡爾賽宮，接待來訪的俄羅斯總統普亭，舉行兩人首次面對面會談。兩人在敘利亞和烏克蘭兩大議題上立場南轅北轍，法國總統選戰時普亭支持馬克宏的對手雷朋也讓兩人埋下心結。這次會面試圖消弭彼此的不信任，馬克宏也表明，在敘、烏問題上，他絕對不會作出「絲毫讓步」，一定會對普亭說重話。

中國時報

10萬袋衛生紙 喚出7萬2G用戶

2G門號6月底停用倒數，仍有近20萬2G用戶還未轉換，中華電信直接從婆婆媽媽下手，拿衛生紙利誘，這宗電信促銷史上頭一遭的「衛生紙促案」，短短2個月送出超過10萬袋的五月花衛生紙，逼出7萬名2G用戶升級，超低成本迸出高轉換率，跌破各界眼鏡。

蘇花坍方 上萬車繞道像逃難

蘇花公路前天落石坍方，交通阻斷，第一天造成宜蘭東澳成為一個大停車場，超商食物被搶購一空，亂象叢生，由於落石不斷從道路上方崩落，最快明（31）日才能恢復通車，導致1萬以上的車輛像逃難一般繞道駛離，至少要多耗費7小時、293公里，最多可能要達11小時，才能回到台北，而花蓮供應大台北的農產品，也被迫繞台灣一圈，不只耗時費力，運費也大幅增加，無論遊客、農民都因此付出慘重代價。

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  • 台九線蘇花公路112.6公里路段，因落石不斷，整片山頭宛如一刀兩斷被切開，搶通時間一延再延。（公路總局提供）

    台九線蘇花公路112.6公里路段，因落石不斷，整片山頭宛如一刀兩斷被切開，搶通時間一延再延。（公路總局提供）

  • 年金改革在18%優存歸零時程部分，民進黨立委段宜康版採2年歸零，較考試院版及採取年改會立場的民進黨團版本的6年歸零還更積極。

    年金改革在18%優存歸零時程部分，民進黨立委段宜康版採2年歸零，較考試院版及採取年改會立場的民進黨團版本的6年歸零還更積極。

  • 李承龍上個月才破壞八田與一銅像，前晚又持鐵鎚，將台北市北投逸仙國小校門前2隻近百年歷史的石狛犬雙腳砸毀。（記者張議晨攝）

    李承龍上個月才破壞八田與一銅像，前晚又持鐵鎚，將台北市北投逸仙國小校門前2隻近百年歷史的石狛犬雙腳砸毀。（記者張議晨攝）

  • 資源回收車司機龍震鴻因不滿越南籍前妻與在某科大擔任助理教授的男友同居，醋勁大發持刀將2人砍殺，造成1死1重傷。（記者洪定宏、黃旭磊翻攝）

    資源回收車司機龍震鴻因不滿越南籍前妻與在某科大擔任助理教授的男友同居，醋勁大發持刀將2人砍殺，造成1死1重傷。（記者洪定宏、黃旭磊翻攝）

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2017年5月30日‧星期二‧丁酉年五月初五日
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