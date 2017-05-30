05/30 各報重點新聞一覽

2017-05-30 06:32

自由時報

蘇花路斷 車湧中橫南迴像逃難

端午連假面臨收假尾聲，台九線蘇花公路卻因降雨造成落石，而自前天下午封路，由於落石不斷而搶修不易，公路總局緊急運送貨櫃做臨時擋石牆，希望今天能先搶修單線通車，但恐要到明天才能完全搶通；最快今天下午五時發布通車時程。

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解決18% 綠委挺段宜康版2年歸零

蔡政府積極推動年金改革，執政黨力拚在六月立法院臨時會通過「公務人員退休撫卹法草案」等年改四法。在十八％優存歸零時程部分，民進黨立委段宜康版採兩年歸零，較考試院版及採取年改會立場的民進黨團版本的六年歸零還更積極。多名民進黨立委昨大聲疾呼，年改會版改革速度太慢，將力挺段宜康版，加快改革步伐。

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斬首八田像 又毀百年石狛犬 李承龍收押

中華統一促進黨黨員李承龍、邱晉芛，日前才將台南八田與一銅像斬首，引發各界撻伐，沒想到兩人廿八日晚又持鐵鎚，將台北市北投逸仙國小校門前兩隻近百年歷史的石狛犬砸毀，李、邱兩人被捕後聲稱「因為石狛犬守護日本士兵亡魂」，校方痛心萬分堅持提告，警方依毀損公物罪移送士林地檢署，士林地院昨以李承龍、邱晉芛拒絕交保、有逃亡之虞，裁定收押。

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蘋果日報

醋男 斬教授砍前妻

醋男不滿前妻腳踏兩條船又借錢，揮刀殺情敵與前妻導致一死一命危慘劇！高雄市一名龍姓資源回收車司機，五年前娶越籍嫂嫂的妹妹為妻，婚後發覺裴姓妻子與楊姓助理教授有曖昧，去年離婚。前天龍男在前妻電腦中，發現許多前妻與楊男出遊照片，醋勁大發。昨龍到前妻美甲店向她討五十萬元借款，與楊男口角，憤而持刀砍殺裴、楊，龍嫌隨後報警，警方到場將楊男送醫仍不治，裴女命危，全案依殺人罪嫌送辦，龍嫌昨晚遭收押。

妻瘋賭「妞妞」夫相摟燒炭雙亡

賭博害人不淺，逼夫婦走上絕路！南投縣中寮鄉一名廖姓男子因越南籍黎姓妻子沉迷「妞妞」賭博，積欠一百二十萬元賭債無力償還，昨開車到村外產業道路，在車內相擁燒炭自殺雙亡，留下遺書坦言「撐不下去了」、「沒臉再回家」。七旬老母聞訊趕去認屍，警所內默默哀泣，懊惱低語：「昨夜怎麼不跟我們說？」檢警相驗後初步排除他殺，確認兩人皆為一氧化碳中毒致死。

聯合報

蘇花落石封路還沒搶通…收假了！我塞在花蓮

端午連假今天結束，但蘇花公路落石造成雙向交通中斷，蘇花封路今天仍通不了；旅遊及返鄉民眾行程大亂，擔心無法趕回工作崗位，有人提早收假改繞中橫或南迴北返，結果中橫、南迴也塞爆；有人急搶火車票，也有人搶不到忙找旅館先安身。

馬克宏會普亭 握手政治學爆紅

法國新總統馬克宏廿九日在巴黎郊外富麗堂皇的凡爾賽宮，接待來訪的俄羅斯總統普亭，舉行兩人首次面對面會談。兩人在敘利亞和烏克蘭兩大議題上立場南轅北轍，法國總統選戰時普亭支持馬克宏的對手雷朋也讓兩人埋下心結。這次會面試圖消弭彼此的不信任，馬克宏也表明，在敘、烏問題上，他絕對不會作出「絲毫讓步」，一定會對普亭說重話。

中國時報

10萬袋衛生紙 喚出7萬2G用戶

2G門號6月底停用倒數，仍有近20萬2G用戶還未轉換，中華電信直接從婆婆媽媽下手，拿衛生紙利誘，這宗電信促銷史上頭一遭的「衛生紙促案」，短短2個月送出超過10萬袋的五月花衛生紙，逼出7萬名2G用戶升級，超低成本迸出高轉換率，跌破各界眼鏡。

蘇花坍方 上萬車繞道像逃難

蘇花公路前天落石坍方，交通阻斷，第一天造成宜蘭東澳成為一個大停車場，超商食物被搶購一空，亂象叢生，由於落石不斷從道路上方崩落，最快明（31）日才能恢復通車，導致1萬以上的車輛像逃難一般繞道駛離，至少要多耗費7小時、293公里，最多可能要達11小時，才能回到台北，而花蓮供應大台北的農產品，也被迫繞台灣一圈，不只耗時費力，運費也大幅增加，無論遊客、農民都因此付出慘重代價。