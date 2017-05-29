龍潭歸鄉文化節 璀璨水舞花火照亮夜空

龍潭大池今晚加碼演出的水舞秀。（記者李容萍攝）

2017-05-29 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕客庄12大節慶之一的「乙未客家戰役文化季‧龍潭歸鄉文化節」，規劃「花火之夜」今晚在桃園市龍潭大池絢爛登場，長達15分鐘的煙火秀，除了唯美的水舞秀，更以創新的施放技術創造孔雀開屏、桐花繽紛、落櫻流瀑、浪漫蝶舞等璀璨的花火，搭配澎湃的客家背景音樂，帶給全場最震撼的視覺與聽覺饗宴。

客庄12大節慶之一

桃園市長鄭文燦今晚出席「花火之夜」表示，龍潭龍舟賽已有103年歷史，今年共有202支隊伍參賽，「乙未客家戰役文化季‧龍潭歸鄉文化節」是客家委員會「客庄12大節慶」之一，以「乙未客家戰役文化季」為主題，透過慶典方式辦理龍舟賽，傳揚愛鄉保土的乙未精神。

系列活動還有池畔音樂會、陂塘文化照片展、龍潭忠義廟暨聖蹟亭巡禮等，歡迎遊客利用明天連假最後一天到三坑老街、龍元宮商圈、武德殿、茶鄉逛逛，感受客家小鎮的獨特魅力。

鄭文燦會後也慰問龍潭警分局、消防局第四大隊感謝警、消連日駐守龍潭大池維護現場交通和水上安全，他並說，龍潭大池總面積18公頃，其中水域面積約10公頃，龍舟賽結束後，龍潭大池要展開為期2年的變身改造計畫，總經費高達3億元，改造工程包括龍潭吊橋拆除、河岸景觀改造、水質淨化等，同時增加水上劇場、河岸主題餐廳、遊客服務中心等設計，要讓龍潭大池成為桃園最大觀光亮點。

客庄12大節慶-龍潭歸鄉文化節15分鐘的水舞花火照亮夜空。（記者李容萍攝）

客庄12大節慶-龍潭歸鄉文化節15分鐘的水舞花火照亮夜空。（記者李容萍攝）

客庄12大節慶-龍潭歸鄉文化節15分鐘的水舞花火照亮夜空。（記者李容萍攝）

客庄12大節慶-龍潭歸鄉文化節15分鐘的水舞花火照亮夜空。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦出席「火花之夜」與全場觀眾一起觀賞璀燦的煙火秀。（客家事務局提供）