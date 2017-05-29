墾丁端午人潮創近年新高 台灣遊客回籠啦

2017-05-29 22:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光業在中客縮減後，各行業大嘆好景不再，不過端午連假卻看到一絲曙光，台灣遊客及港澳觀光客逐漸回籠，人車潮遠超過中客滿滿的2014年端午連假，3天內湧入超過4萬人潮，各行業荷包滿滿，今晚北上車潮湧現，警方預估30日午後北上人車仍可觀，呼籲民眾保持耐心。

根據警方初步統計，端午連假第1天南下達1萬7千多車次，第2天1萬5千多車次，昨天截至下午也有近萬車次，3天超過4萬2千輛次的車潮，遠超過2014年中客人潮正熱的狀況，墾丁大街28日晚上更是滿滿人潮，觀光盛況近年罕見。

「感覺到台灣遊客回籠了！」墾丁大街攤販業者小何說，端午連假的人潮堪稱近5年的連假最高，尤其台灣及港澳遊客明顯增加，粗估台灣遊客回籠近3成，是開放中國客來台後首度出現。

出租車黃姓業者表示，這波連假的台灣及港澳遊客確實增加約2成，路上出租機車明顯多過中客電動車，但中國客數量下滑超過7成，雖然台港澳客回流，目前仍難彌補整體下滑的業績，希望政府持續拉抬整體觀光業。

為了疏導30日將出現的爆量北返及蘇花斷路車潮，枋寮及恆春警方嚴陣以待，已進行調撥車道及替代道路分流，預估最高車流量將集中在上午11時至下午4時，車流緩慢狀況可能持續到深夜。