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北市議員：若公宅地點適合 不主張砍容積、戶數

2017-05-29  22:54

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府在興建公宅時面臨地方壓力，許多議員顧及地方反彈聲浪，透過在預算下但書、附帶決議要求市府一再溝通，甚至要求市府減量達到地方共識，至今已在信義區六張犁營區、廣慈等基地減少2189戶。然而部分議員認為，只要公宅地點適合且經評估，不會主張提砍容積跟戶數。而近期抗議聲不斷的中山培英公宅基地，選區議員也指責居民不應排斥公宅，表態不會要求市府減量。

議員徐弘庭說，「若市政府的地點是對的 那麼我反對減量」，因全世界公宅都是高量體、戶數，但目前他只認同安康平宅改建的興隆公宅，其餘公宅基地都不合理，主張市府應到外縣市蓋公宅，再做好連結交通。議員陳彥伯也說，只要市府有嚴謹評估 就應要捍衛量體 不隨意亂砍，但至今北市公宅基地都沒辦法說服他。

中山區培英市場近來有民眾指居民有錢請得起外籍看護，無須長照設施。同選區議員黃向羣則認為，大直擁有很多豪宅，但並非大家都很富有，認為居民反對理由都不好，更提到其他公宅基地或許有減量必要，但直說培英基地並不適用，量體不好妥協。

同選區議員也有認為可適度調整，議員王世堅也說，可以放寬建蔽率壓低建築高度，但不主張砍容積。該區議員顏若芳盼當地富有的人可以體諒還在奮鬥的年輕人；但認為一直吵下去恐讓公宅不了了之，可以接受適度減量。

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  • 中山區培英市場近來有民眾指居民有錢請得起外籍看護，無須長照設施；但該區議員反駁認為居民反對理由並不好。（記者鍾泓良攝）

    中山區培英市場近來有民眾指居民有錢請得起外籍看護，無須長照設施；但該區議員反駁認為居民反對理由並不好。（記者鍾泓良攝）

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