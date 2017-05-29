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彰縣府地下停車場機車格沒有「44」 原因是‧‧‧

彰化縣政府地下停車場機車格沒有「44」號。（記者劉曉欣攝）

2017-05-29  21:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是不愛「44」？彰化縣政府地下停車場機車格編號獨獨缺了「44」，直接從「43」跳到「45」，難不成縣政府也有「44」的忌諱？

彰化縣政府行政處長詹娟娟表示，包商認為「機車格」又逢「44」，這樣「超機車的」，基於善意就自動跳過！

彰化縣政府地下停車場空間並不大，所以只有作為員工與來賓停放之用，去年才剛剛重新整修，所有停車格都是以數字編碼，但是汽車停車格有44號，但是機車停車格卻獨獨少了44號，但是卻有144號。

「44神隱了？」有民眾來到縣府地下停車場，發現「44」突然不見了，還一度以為自己眼花，再仔細一瞧，沒錯，但隨之一想，就算是大賣場停車格，大家也不喜歡停到44號，「人同此心」，這也算是順從民意。

彰化縣政府行政處長詹娟娟表示，去年地下停車場進行整修的時候，包商認為機車格就「很機車」了，再編號「44」，好像就「更機車」，所以就自動跳過，這並非縣府主動授意，由於這是最後的編碼而已，所以跟驗收無關。

詹娟娟強調，縣府上班的都是公務人員，不會去特別忌諱這個，所以辦公大樓也有4樓，汽車格也有44號，機車格也有144號，所以這應該是包商出於良善本意，並非縣府的授意。

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  • 彰化縣政府地下停車場的汽車格有44號。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣政府地下停車場的汽車格有44號。（記者劉曉欣攝）

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