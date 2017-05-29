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留下來？鹿港老街「夜之光廊」太吸睛 官方說話了...

銜接鹿港公會堂與鹿港藝術村的「光之隧道」。（記者劉曉欣攝）

2017-05-29  18:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕留下來！留下來！留下來！今年「鹿港慶端陽」系列活動主題是打造「夜的鹿港」，繼去年點亮福鹿溪以後，今年特別在鹿港公會堂、鹿港老街打造「夜之光廊」，成功把端午人潮從福鹿溪帶到市區，營造夜晚人潮；鹿港老街店家高度期盼「夜之光廊」不要熄燈，繼續留住遊客！

彰化縣政府城觀處長田飛鵬表示，鹿港公會堂與鹿港老街的「夜之光廊」，從5月27日點燈後，原本預計點燈1個月，由於地方強力希望能夠「留下來」，也正積極研究當中。

田飛鵬指出，初步討論結果，串連公會堂與藝術村的「光之隧道」，因為都是小碎燈所搭起的長廊，保留下來有困難，到期就會拆掉；但是老街部分是每盞大紅燈籠之間，點綴流蘇狀的小燈，因為老街業者慰留意願相當高，目前正在與包商協商，如何能夠留住燈籠，共創雙贏。

這次鹿港老街的「夜之光廊」，從老街店家到遊客全都驚豔不已，雖然老街並非第1次大紅燈籠高高掛，但是加上流蘇狀的小燈，頓時浪漫指數破表，原本每到晚上就門可羅雀的老街，立即變成打卡熱點，連在地人都搶著留下鏡頭，許多鹿港老街業者都向鹿港鎮公所反應「留下來」，就算小碎燈可能擋不住颱風豪雨，至少也能漂亮到暑假。

而福鹿溪燈海部分，夜間龍舟賽程將在今、明兩天端午節進入高潮，隨著賽程結束，燈海部分將點燈到6月13日，為期1個月，由於小燈都是耗損性照明，將在點燈結束後拆除。

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  • 鹿港老街的「夜之光廊」，浪漫指數破表，地方強力要求「留下來」。（記者劉曉欣攝）

    鹿港老街的「夜之光廊」，浪漫指數破表，地方強力要求「留下來」。（記者劉曉欣攝）

  • 「光藥福鹿溪」燈海確定點燈到6月13日。（記者劉曉欣攝）

    「光藥福鹿溪」燈海確定點燈到6月13日。（記者劉曉欣攝）

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