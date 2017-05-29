罹癌後重返校園 傅志群再帶出3拳擊國手

2017-05-29 18:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕內埔農工拳擊隊教練傅志群，出生拳擊世家，培訓選手15年來，帶學生拿下超過300面獎牌，在學生眼中如師如父的傅志群，去年發現頸部出現腫塊，經檢查確診為鼻咽癌第3期後，開始為期半年的治療，今年傅志群重返校園，不僅帶著學生打出好成績，校內3名選手獲選國家代表隊，傅志群也成為代表隊教練。

傅志群從國立台灣體育學院畢業後，民國91年起從父親傅東光手中接任內埔農工拳擊隊教練，多次帶領學生征戰國內外拳擊賽事，還考取了國際拳擊總會最高等級的三星級國際教練證，但在專任教師與教練工作兩頭燒，讓傅志群身體亮起紅燈。

傅志群說，確診罹癌後他開始進行化療，當時全身不舒服、噁心想吐且身體急虛弱，放療時的味覺全失、嚴重鼻塞等種種情形不斷發生，在與死神搏鬥後，重返校園也讓他重新思考基層拳擊培訓的未來。

今年世界青年女子拳擊錦標賽中，內埔農工有60KG級的賀思萍、57KG級林李唯怡獲選，傅志群也成為代表隊教練，另80KG級的林聖濠也獲選亞洲青少年拳擊錦標賽代表隊選手。

傅志群說，屏東縣的拳擊運動發展近40年，崇文、里港、九如、來義等國中及內埔農工都是培育拳擊選手的搖籃，像是去年帶領台灣睽違20年後，再次取得男子拳擊奧運門票的賴主恩，還有今年全中運屏東在拳擊項目拿下5金5銀9銅亮眼表現，都可見屏東的拳擊實力。

傅志群指出，比起得獎後「錦上添花」的嘉勉行為，拳擊訓練其實更需要「雪中送炭」，拳擊選手訓練場地與裝備，移地訓練、參與賽事等經費及專任教練資源，都期待地方、中央能夠實際走到練習場、競賽場，實際了解拳擊運動人才培訓需求，有穩定的訓練資源，得獎、奪牌就能水到渠成。