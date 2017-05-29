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物稀為貴！端午應盛產綠竹筍 歉收價揚

端午期間應盛產的綠竹筍，今年歉收。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-29  18:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕原本應該在端午前後盛產的綠竹筍，因去年入冬以來，降雨偏少，過於乾旱，導致嚴重歉收，農民「割嘸」，運銷、批發業者的到貨量大減，帶動交易價格，物稀為貴，市場行情是近20年來的同期新高。

台南市關廟果菜生產合作社主席郭忠表示，以往在端午節期間，單日收購量平均可達1.5萬台斤，但目前每天卻僅有4分之1左右，嚴重缺貨。

郭忠說，今年綠竹筍減產近5成，原本端午節應該「大出」，會比較便宜，但供貨卻明顯不足，也造成行情飆漲，運往台北市場拍賣的頂級品，每公斤高達300塊錢。

以產地價而言，各等級的平均每台斤也要75元，郭忠坦言，這是他從事綠竹筍運銷工作近20年來，端午節期間的最高紀錄，有錢甚至買不到。

郭忠分析，降雨偏少，土壤過於乾旱，是減產的主因，未輔以人工灌溉的，影響較大，加上潤6月，節氣受到延遲，還有近來不少竹子開花，重新栽種的，仍無法採收等，導致嚴重缺貨，也有農民認為與去年颱風災情有關。

郭忠指出，關廟連同鄰近的龍崎、歸仁等地，綠竹筍栽種面積估計約600公頃，有的農曆春節後就陸續上市，大多在端午期間進入量產，收成直到中秋。

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  • 由於綠竹筍減產，運銷、批發業者單日到貨量明顯比以往同期少很多。（記者吳俊鋒攝）

    由於綠竹筍減產，運銷、批發業者單日到貨量明顯比以往同期少很多。（記者吳俊鋒攝）

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